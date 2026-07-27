Bronz Süvari'nin Medeniyet Önerisi
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Bir modernlik eleştirisi kitabını bitirdiğinizde genellikle iki duygudan birine kapılırsınız: Ya 'her şey bu kadar karanlıksa çıkış yok' hissiyle bir çaresizliğe, ya da yazarın son sayfada aceleyle sıkıştırdığı iyimser bir formülle yetinmeye. Mahir Ünal'ın Bronz Süvari'si bu iki tuzaktan da kaçınmayı başaran nadir kitaplardan. Kitabın dördüncü, beşinci ve altıncı bölümleri, önceki bölümlerde kurulan yoğun modernlik eleştirisini bir çöküş hikâyesinde bırakmıyor; onu bir medeniyet önerisine, üç kavrama -tevhid, mizan, emanet- bağlıyor.
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Ama bu bağlanma ne kolay bir iyimserlik ne de nostaljik bir kaçıştır; tam tersine, kitabın en zorlu ve en cesur kısmı burasıdır.
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Beşinci bölüm, "İnsanın Dönüşümü" başlığıyla, modern öznenin doğuşunu ve çözülüşünü iki uç arasında okuyor: özgürleşme ile kırılma, özerklik ile yalnızlık, başarı ile çöküş.
Emanet kavramı ise belki de kitabın en özgün siyasi-ahlaki önerisi.
Bitirirken diyelim, kitap baştan beri bir tez değil, bir yöneliş öneriyordu; son cümle de bu yönelişin en yoğunlaştığı nokta.
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