The Odyssey Dünyayı Gezdi, Ama Troya'ya Uğramadı

Troya yalnızca bir arkeolojik alan değildir.

Homeros'un dünyasının başlangıç noktasıdır.

Hititlerden Akhalara, Troya'dan İyon kentlerine kadar uzanan bu coğrafya, insanlık tarihinin en güçlü anlatılarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

Eğer bu mirası sinema, dijital deneyimler, müzeler, kültür rotaları ve uluslararası yapımlarla yeniden anlatabilirsek, Troya yalnızca geçmişin değil, geleceğin de en önemli kültür destinasyonlarından biri olabilir.

Belki de bir gün Christopher Nolan gerçekten Troya'da film çeker.

Ama bundan daha önemlisi, dünyanın en büyük yapımcıları Troya'yı düşündüklerinde ilk akıllarına gelen ülkenin Türkiye olmasıdır.

Çünkü bazı hikâyeler...

Yalnızca doğdukları yerde gerçek anlamını bulur.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.