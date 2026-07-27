The Odyssey Dünyayı Gezdi, Ama Troya'ya Uğramadı
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Christopher Nolan'ın yeni filmi bize yalnızca Homeros'u değil, kültürel mirasın geleceğini de düşündürüyor.
Christopher Nolan'ın merakla beklenen The Odyssey filmi yalnızca sinema dünyasının değil, turizm sektörünün de en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.
Çünkü bu film, yalnızca Homeros'un destanını anlatmıyor.
Aynı zamanda milyonlarca izleyiciyi Akdeniz'in, Ege'nin ve antik dünyanın izini sürmeye davet ediyor.
Ancak bu yolculukta insanın aklına tek bir soru geliyor:
Hikâyenin başladığı Troya neden bu yolculuğun bir parçası olmadı?
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Yolculuk Yunanistan'da Başlıyor
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Ardından İtalya...
Yeraltı Dünyası: İzlanda
Circe İskoçya'da Yaşıyor
Ve Sonra...
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Ve İşte Tam Burada Durup Düşünmek Gerekiyor
Türkiye, böylesine büyük uluslararası yapımların doğal tercihi olabilecek koşulları oluşturabildi mi?
Oysa Türkiye Çok Daha Büyük Bir Hikâye Sunabilir
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