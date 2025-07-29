Bir İçerik Üreticisi, En Yakın Arkadaşınızın Sizi Kıskandığını Gösteren 4 İşareti Anlattı

En yakın arkadaşım dediğiniz insanların farklı yaklaşımlarına hiç şahit oldunuz mu? Ya da en yakınım dediğiniz kişi gerçekten de mutluluğunuz da en çok mutlu olan veya en hüzünlü anınızda size destek olan 'doğru' kişi mi?
İçerik üreticisi Ferhat Ali Büyükdağ, en yakın arkadaşlarımızın bizi kıskandığını gösteren 4 işareti sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.
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İşte İçerik üreticisi Ferhat Ali Büyükdağ'ın paylaşımı 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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