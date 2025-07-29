Bir İçerik Üreticisi, En Yakın Arkadaşınızın Sizi Kıskandığını Gösteren 4 İşareti Anlattı

En yakın arkadaşım dediğiniz insanların farklı yaklaşımlarına hiç şahit oldunuz mu? Ya da en yakınım dediğiniz kişi gerçekten de mutluluğunuz da en çok mutlu olan veya en hüzünlü anınızda size destek olan 'doğru' kişi mi?

İçerik üreticisi Ferhat Ali Büyükdağ, en yakın arkadaşlarımızın bizi kıskandığını gösteren 4 işareti sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.