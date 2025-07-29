İspanya’da Tatil Yapan İçerik Üreticisi, Türkiye Sahillerinin Neden Hak Ettiği Değeri Görmediğini Anlattı

Hep deriz; “Türkiye cennet” diye… Gerçekten de öyle, dünyanın en güzel sahilleri bizim ülkemizde. Peki biz bu güzel sahillerimizi yeteri kadar temiz tutabiliyor muyuz veya yeteri kadar pazarlayabiliyor muyuz?

Sosyal medyada bir içerik üreticisi İspanya’da tatil yaptı ve Mallarco sahillerinin durumunu paylaşarak Türkiye ile kıyasladı…

Kaynak: IG/berfintudorache