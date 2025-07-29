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İspanya’da Tatil Yapan İçerik Üreticisi, Türkiye Sahillerinin Neden Hak Ettiği Değeri Görmediğini Anlattı

İspanya’da Tatil Yapan İçerik Üreticisi, Türkiye Sahillerinin Neden Hak Ettiği Değeri Görmediğini Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 09:14

İçerik Devam Ediyor

Hep deriz; “Türkiye cennet” diye… Gerçekten de öyle, dünyanın en güzel sahilleri bizim ülkemizde. Peki biz bu güzel sahillerimizi yeteri kadar temiz tutabiliyor muyuz veya yeteri kadar pazarlayabiliyor muyuz? 

Sosyal medyada bir içerik üreticisi İspanya’da tatil yaptı ve Mallarco sahillerinin durumunu paylaşarak Türkiye ile kıyasladı… 

Kaynak: IG/berfintudorache

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“Türkiye’de daha güzeli var, ama kıymet bilmiyoruz…”

Mallorca sahillerinden bir video paylaşan IG/berfintudorache'nin anlattıkları 'gerçekten de öyle' yorumları yaptırdı.

Mallorca sahillerinden bir video paylaşan IG/berfintudorache'nin anlattıkları 'gerçekten de öyle' yorumları yaptırdı.

'Eğer bu denizi beğeniyorsanız Türkiye'de hiç tatil yapmamışsınız' diyen içerik üreticisi, İspanyolların sıradan bir plajı bile nasıl pazarladığını anlattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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xeteb92327

cennet cart curt bunlar kendi kendini avutma asıl mesele şu davarla kekoyla denize girmek istemiyorum bitti bu kadar

darla

diksiyonundan sonuna kadar dinleyemedim

Evren

Huzur istiyoruz be abi, ülkemizde şimdilik olmayan bir şeyi...