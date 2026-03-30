Bir İçerik Üreticisi Dünyanın Tek 7 Yıldızlı Oteli Olarak Ünlenen Burj Al Arab'ın İmkanlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 09:52

Bildiğiniz üzere Dubai son yıllarda lüks yaşamın ve gösterişin merkezi haline geldi. Özellikle son 20-25 yılda çölün ortasında kendini baştan yarattı. Burj Al Arab gibi ikonik yapılarla başlayan bu akım, bugün şehri dünyanın en büyük, en yüksek ve en lüks projelerinin merkezi haline getirdi.

Bir içerik üreticisi kendilerini '7 yıldızlı' olarak tanımlayan Burj Al Arab'ın sunduğu imkanları paylaştı. Otelin içi ve sunduğu deneyim dudak uçuklattı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2037...
Peki neymiş bu Burj Al Arab'ın çenemizi yoran özellikleri;

  • Altın Detaylar: Otelin iç dekorasyonunda, sütunlardan duvar süslemelerine kadar birçok yerde gerçek altın kullanılmış.

  • Michelin Yıldızlı Restoran: İçerisinde devasa bir akvaryumun eşlik ettiği, dünya çapında tescilli lezzetler sunan restoranları var.

  • Kişiye Özel Uşak Hizmeti: Her oda için özel uşak hizmeti sunuluyor; hatta yastığınızın yüksekliğine kadar her detayı sizin için ayarlıyorlar.

  • Helikopter Pisti: Otelin 28. katına doğrudan helikopterle iniş yapma imkanı bulunuyor.

  • Lüks Marka İşbirlikleri: Banyo ürünleri (şampuan, parfüm vb.) Hermes gibi dünyaca ünlü lüks markalardan oluşuyor.

  • Dubleks Süitler: Odalar genellikle çok geniş, deniz manzaralı ve iki katlı (dubleks) şekilde tasarlanmış.

  • Arap Mimarisi ve Spa: Geleneksel Arap mimarisinin modern lüksle birleştiği devasa spa ve havuz alanları mevcut.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
