Bir Erkeğin En Düşmek İsteyeceği Flört Anını İliklerine Kadar Yaşayan Talihsiz Adam

Bir erkeğin en düşmek istemeyeceği durumu anbean kaydeden kişi, genç adamın yaşadığı talihsizliği iliklerimize kadar hissettirdi.👇
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Gittiği mekanda hoşlandığı kadınla tanışmak isteyen adamın fail'i buruk bir tebessüme sebep oldu.
"Adam sahanın ortasında vuruş yapıp geri çekildi."
"Kardeşim sallanmadı bile 😭"
"O da senin düşündüğün gibi düşünüyor."
"Bir daha nasıl yapacağını bilmiyor."
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"Tam benim gibi."
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Eline tükürdü ben arkasından 31 çekecek sandım 😂