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Bir Erkeğin En Düşmek İsteyeceği Flört Anını İliklerine Kadar Yaşayan Talihsiz Adam

Bir Erkeğin En Düşmek İsteyeceği Flört Anını İliklerine Kadar Yaşayan Talihsiz Adam

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
17.01.2024 - 18:19

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Bir erkeğin en düşmek istemeyeceği durumu anbean kaydeden kişi, genç adamın yaşadığı talihsizliği iliklerimize kadar hissettirdi.👇

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Gittiği mekanda hoşlandığı kadınla tanışmak isteyen adamın fail'i buruk bir tebessüme sebep oldu.

"Adam sahanın ortasında vuruş yapıp geri çekildi."

"Adam sahanın ortasında vuruş yapıp geri çekildi."
twitter.com

"Kardeşim sallanmadı bile 😭"

"Kardeşim sallanmadı bile 😭"
twitter.com

"O da senin düşündüğün gibi düşünüyor."

"O da senin düşündüğün gibi düşünüyor."
twitter.com

"Bir daha nasıl yapacağını bilmiyor."

"Bir daha nasıl yapacağını bilmiyor."
twitter.com
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"Tam benim gibi."

"Tam benim gibi."
twitter.com

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Eline tükürdü ben arkasından 31 çekecek sandım 😂