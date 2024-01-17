Bir Erkeğin En Düşmek İsteyeceği Flört Anını İliklerine Kadar Yaşayan Talihsiz Adam

Murat Kurum hem Beşiktaş’ın Hem de Başkanın İsmini Karıştırdı: "Hasan At Başkanım"

Bir Kişinin Ücreti Ödememesine İsyan Eden Dolmuş Şoförü: 'Bir Gün Şu Koltukta 1 Saat Oturun da Bizi Anlayın'