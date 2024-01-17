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Testis ve Süt Karışımı Hazırladıktan Sonra Büyük İştahla Yiyen Adam

Testis ve Süt Karışımı Hazırladıktan Sonra Büyük İştahla Yiyen Adam

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
17.01.2024 - 17:05

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Testis karışımı yaptıktan sonra iştahla yiyen adamın videosu gündem oldu. Testis, süt ve yulaf karışımı yapan adamın videosu ve yorumlar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
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Sağlıklı olduğunu iddia ederek testis, süt ve yulaf karışımı yapıp yiyen adam mide ayarlarımızla oynadı.

Ardından kendisine yorumlar da gecikmedi.

Ardından kendisine yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Testis yiyebiliyorken neden sebze yiyesin?"

"Testis yiyebiliyorken neden sebze yiyesin?"
twitter.com

"Bu adamın 27 yaşında olduğuna hala inanamıyorum."

"Bu adamın 27 yaşında olduğuna hala inanamıyorum."
twitter.com
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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