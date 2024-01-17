Testis ve Süt Karışımı Hazırladıktan Sonra Büyük İştahla Yiyen Adam

Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
Testis karışımı yaptıktan sonra iştahla yiyen adamın videosu gündem oldu. Testis, süt ve yulaf karışımı yapan adamın videosu ve yorumlar içeriğimizde...👇
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Sağlıklı olduğunu iddia ederek testis, süt ve yulaf karışımı yapıp yiyen adam mide ayarlarımızla oynadı.
Ardından kendisine yorumlar da gecikmedi.
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"Testis yiyebiliyorken neden sebze yiyesin?"
"Bu adamın 27 yaşında olduğuna hala inanamıyorum."
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