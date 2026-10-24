Egosunu Bir Kenara Bırakacak 3 Burç

Akrep sezonundaki Güneş, 17 ve 18 Kasım'da hem Kova'daki Kuzey Ay Düğümü'ne hem de Aslan'daki Jüpiter'e kare açı yapıyor. Astrolojide bu tablo, Akreplerin kendi istekleriyle çevresinin beklentileri arasında sıkışabileceği biçiminde yorumlanıyor.

Cafe Astrology, bu dönemde kişisel ihtiyaçlarla başkalarına karşı sorumluluklar arasında denge kurmayı öneriyor. Akreplerin inat yerine uzlaşmayı seçmesinin bu dönemi daha kolay geçirmesini sağlayabileceği yorumlanıyor.