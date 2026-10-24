Egosunu Bir Kenara Bırakacak 3 Burç
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Jüpiter 12 Kasım'da Türkiye saatiyle 08.41'de Aslan burcunun 25. derecesinde Güney Ay Düğümü'yle buluşuyor, Kova'daki Kuzey Ay Düğümü'ne ise karşı açı yapıyor. Astrolog Jessica Davidson bu geçişi eski inançları, kendini fazla şımartan alışkanlıkları ve şişirilmiş benlik imajını bırakma dönemi olarak yorumluyor. Aynı açı Şubat ve Nisan 2027'de iki kez daha tekrarlanacak.
Aslan
Kova
Akrep
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