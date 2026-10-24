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Egosunu Bir Kenara Bırakacak 3 Burç

Egosunu Bir Kenara Bırakacak 3 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 10:18
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Jüpiter 12 Kasım'da Türkiye saatiyle 08.41'de Aslan burcunun 25. derecesinde Güney Ay Düğümü'yle buluşuyor, Kova'daki Kuzey Ay Düğümü'ne ise karşı açı yapıyor. Astrolog Jessica Davidson bu geçişi eski inançları, kendini fazla şımartan alışkanlıkları ve şişirilmiş benlik imajını bırakma dönemi olarak yorumluyor. Aynı açı Şubat ve Nisan 2027'de iki kez daha tekrarlanacak.

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Aslan

Aslan

Jüpiter ile Güney Ay Düğümü'nün buluşması doğrudan Aslan burcunda gerçekleşiyor. Davidson, Güney Ay Düğümü'nün Aslan'daki döneminde beğeni toplama ve sahnede olma ihtiyacının azalacağını yorumluyor.

Aslanların bu dönemde tüm ilgiyi üzerine çekmek yerine cömertliğini ve sıcaklığını çevresiyle paylaşacağı düşünülüyor. Davidson, bu dönüşümün daha az gösteriş ve daha fazla alçakgönüllülük getirebileceğini belirtiyor.

Kova

Kova

Kuzey Ay Düğümü Temmuz 2026'dan Mart 2028'e kadar Kova burcunda kalıyor. Astrolojide Kuzey Ay Düğümü, kişinin büyümek için yönelmesi gereken alanı gösteriyor.

Davidson'ın yorumunda bu dönem gruplar, ortak hedefler ve toplumsal davalar öne çıkıyor. Kovaların 12 Kasım civarında bir ekipte ya da arkadaş çevresinde daha fazla sorumluluk alabileceği yorumlanıyor. Davidson bu dönemin olumsuz yüzü olarak duygusal mesafe ve fazla idealizme karşı da uyarıyor.

Akrep

Akrep

Akrep sezonundaki Güneş, 17 ve 18 Kasım'da hem Kova'daki Kuzey Ay Düğümü'ne hem de Aslan'daki Jüpiter'e kare açı yapıyor. Astrolojide bu tablo, Akreplerin kendi istekleriyle çevresinin beklentileri arasında sıkışabileceği biçiminde yorumlanıyor.

Cafe Astrology, bu dönemde kişisel ihtiyaçlarla başkalarına karşı sorumluluklar arasında denge kurmayı öneriyor. Akreplerin inat yerine uzlaşmayı seçmesinin bu dönemi daha kolay geçirmesini sağlayabileceği yorumlanıyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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