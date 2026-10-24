KRT TV Yine El Değiştirdi, Yeni Sahibi Belli Oldu

Gelişmeyi kamuoyuna ilk duyuran isim, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KRT TV'nin yeniden el değiştirdiğini açıkladı ve devrin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını hatırlattı.

Yarkadaş'ın aktardığına göre KRT'de görev yapan çalışanlar, kanalın Murat Doğan'a devredildiğini pazartesi günü öğrenecek ve aynı gün kendilerine bilgi verilecek. Yarkadaş, paylaşımını 'Kanal için yeni bir dönem başlayacak' sözleriyle noktaladı.

Bu ifadeler, satışın resmi kayıtlara geçmesine rağmen kanal içinde henüz duyurulmadığını da ortaya koydu.