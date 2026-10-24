article/comments
article/share
Haberler
TV
KRT TV Yine El Değiştirdi, Yeni Sahibi Belli Oldu

KRT TV Yine El Değiştirdi, Yeni Sahibi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 10:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikasıyla bilinen KRT TV, bir kez daha el değişti. Kanalın sahibi Kaytan Ailesi, KRT'deki tüm paylarını Çorum nüfusuna kayıtlı turizmci Murat Doğan'a devretti. Devir işlemi Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KRT TV el değiştirdi. Yeni sahibi belli oldu.

KRT TV el değiştirdi. Yeni sahibi belli oldu.

Gelişmeyi kamuoyuna ilk duyuran isim, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KRT TV'nin yeniden el değiştirdiğini açıkladı ve devrin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını hatırlattı.

Yarkadaş'ın aktardığına göre KRT'de görev yapan çalışanlar, kanalın Murat Doğan'a devredildiğini pazartesi günü öğrenecek ve aynı gün kendilerine bilgi verilecek. Yarkadaş, paylaşımını 'Kanal için yeni bir dönem başlayacak' sözleriyle noktaladı.

Bu ifadeler, satışın resmi kayıtlara geçmesine rağmen kanal içinde henüz duyurulmadığını da ortaya koydu.

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:
twitter.com

'KRT TV yine el değiştirdi. 

Kanalın sahibi Kaytan Ailesi, KRT’deki  tüm paylarını Çorum nüfusuna kayıtlı turizmci Murat Doğan’a devretti. 

Devir, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 

Kanal çalışanları, KRT’nin Murat Doğan’a devredildiğini pazartesi günü öğrenecek. 

Çalışanlara pazartesi günü bilgi verilecek. 

Kanal için yeni bir dönem başlayacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın