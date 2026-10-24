KRT TV Yine El Değiştirdi, Yeni Sahibi Belli Oldu
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Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikasıyla bilinen KRT TV, bir kez daha el değişti. Kanalın sahibi Kaytan Ailesi, KRT'deki tüm paylarını Çorum nüfusuna kayıtlı turizmci Murat Doğan'a devretti. Devir işlemi Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.
KRT TV el değiştirdi. Yeni sahibi belli oldu.
Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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