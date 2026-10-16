article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'de Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke Gibi İsimlerin de Arasında Olduğu 48 Kişi Partiden İhraç Edildi

CHP'de Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke Gibi İsimlerin de Arasında Olduğu 48 Kişi Partiden İhraç Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 12:05 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 12:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP'de ihraç hareketliliği yaşanıyor. Partide önemli görevler üstlenmiş Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 isim CHP'den ihraç edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan'ın de olduğu 48 isim ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan'ın de olduğu 48 isim ihraç edildi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partide yeni bir dönemi başlattı.  Arınma süreci olarak da nitelendirilen adımlarda birçok isim partinden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen isimler şöyle:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın