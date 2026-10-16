CHP'de Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke Gibi İsimlerin de Arasında Olduğu 48 Kişi Partiden İhraç Edildi
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CHP'de ihraç hareketliliği yaşanıyor. Partide önemli görevler üstlenmiş Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke dahil 48 isim CHP'den ihraç edildi.
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan'ın de olduğu 48 isim ihraç edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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