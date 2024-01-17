Görüş Bildir
Haberler
Video
Sadece Ortanca Kardeşler Anlar: Ortanca Kardeşlerin Dramını 'Acı Ama Gerçek' Bir Şekilde Anlatan Kadın

Sadece Ortanca Kardeşler Anlar: Ortanca Kardeşlerin Dramını 'Acı Ama Gerçek' Bir Şekilde Anlatan Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 13:35

İçerik Devam Ediyor

Ortanca kardeşleri sadece ortanca kardeşler anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

"@merveck2" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, iki kardeşi ile birlikte çektiği ortanca kardeş dramını anlatan videosu ile viral oldu.

"@merveck2" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, iki kardeşi ile birlikte çektiği ortanca kardeş dramını anlatan videosu ile viral oldu.

O videoda, en büyük ve en küçük kardeşler sıkıntılarını çok güzel bir şekilde anlatırken, ortanca kardeşin konuşmasına dahi fırsat verilmiyor...

O videoda, en büyük ve en küçük kardeşler sıkıntılarını çok güzel bir şekilde anlatırken, ortanca kardeşin konuşmasına dahi fırsat verilmiyor...

İşte viral olan o video: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Tek çocuk olmanın dramı daha fazla… Her şey senden bekleniyor ve yine her şeyi sana yüklüyorlar…

Erkin esenn

Ya en büyüğü olmak, ona ne dersin, iki tane arabam gitti büyüğüm diye, diğer ıvır zıvır şeyleri saymıyorum bile

mervednz

İzlerken kahrolan var mı 🤔😀