Sadece Ortanca Kardeşler Anlar: Ortanca Kardeşlerin Dramını 'Acı Ama Gerçek' Bir Şekilde Anlatan Kadın

Ortanca kardeşleri sadece ortanca kardeşler anlar...
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"@merveck2" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, iki kardeşi ile birlikte çektiği ortanca kardeş dramını anlatan videosu ile viral oldu.
O videoda, en büyük ve en küçük kardeşler sıkıntılarını çok güzel bir şekilde anlatırken, ortanca kardeşin konuşmasına dahi fırsat verilmiyor...
İşte viral olan o video: 👇
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Tek çocuk olmanın dramı daha fazla… Her şey senden bekleniyor ve yine her şeyi sana yüklüyorlar…
Ya en büyüğü olmak, ona ne dersin, iki tane arabam gitti büyüğüm diye, diğer ıvır zıvır şeyleri saymıyorum bile
İzlerken kahrolan var mı 🤔😀