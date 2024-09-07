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Bir Düğünde Kulağında Sigara Olduğunu Unutan Genç Babasıyla Selamlaşınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Bir Düğünde Kulağında Sigara Olduğunu Unutan Genç Babasıyla Selamlaşınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 21:41

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Anneler ve çocukları arasında pek sır olmasa da babalar pek çok şeyi en son duyar hatta bazen hiç duymaz. Özellikle bazı hassas konular anne ve çocuklar arasında büyük bir hassasiyetle saklanır. Fakat elbette bazen bazı talihsiz anlarla birlikte sırlar beklenmedik bir biçimde ortaya dökülebiliyor.

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Bir genç, katıldıkları bir düğünde kulağındaki sigarayı unutup babasıyla selamlaştı.

Bir genç, katıldıkları bir düğünde kulağındaki sigarayı unutup babasıyla selamlaştı.

Babasının sigarayı farketmesiyle paniğe kapılan gencin o anları düğün kamerasına yansıdı.

Babasının sigarayı farketmesiyle paniğe kapılan gencin o anları düğün kamerasına yansıdı.

İşte o talihsiz anlar;

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