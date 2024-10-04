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Bir Budist Tapınağına Giden Kadın İbadet Etme Şekillerine Çok Şaşırdı: "Müslümanlar Gibi İbadet Ediyorlar"

Bir Budist Tapınağına Giden Kadın İbadet Etme Şekillerine Çok Şaşırdı: "Müslümanlar Gibi İbadet Ediyorlar"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 19:14

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Tarihe baktığımızda, birçok kültürün birbirinden farklı alanlarda karşılıklı etkileşim içinde olduğunu görebiliriz. Bu etkileşimler, kültürlerin birbirlerine olan bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda yeni ve zengin bir kültürel çeşitlilik oluşturmuştur. Kültür gibi her din de, özellikle kendinden öncekilerden etkilenerek şekillenmiştir.

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'nerdesinbahar' isimli sosyal medya kullanıcısı, gittiği bir budist tapınağında ibadet eden iki Koreli'nin ibadet etme şekillerini görünce çok şaşırdı.

'nerdesinbahar' isimli sosyal medya kullanıcısı, gittiği bir budist tapınağında ibadet eden iki Koreli'nin ibadet etme şekillerini görünce çok şaşırdı.

Namaza oldukça benzer olan o ritüeli "Yok aslında birbirinizden farkımız. Herşey güzel bir hayat yaşamak, adil olmak, çalmamak, hak yememek sonuç olarak iyi insan olmak için." notuyla paylaştı.

Namaza oldukça benzer olan o ritüeli "Yok aslında birbirinizden farkımız. Herşey güzel bir hayat yaşamak, adil olmak, çalmamak, hak yememek sonuç olarak iyi insan olmak için." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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