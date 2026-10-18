Nöropsikologlar Açıkladı: Çocuğunuzu Rahatlatmak İçin Söylediğiniz Ama Kaygısını Artıran 7 Cümle
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Çocuk korktuğunda ya da ağladığında çoğu ebeveynin ilk tepkisi onu hemen rahatlatmak oluyor. Ancak bir nöropsikoloğa göre 'Endişelenme' ya da 'Bir şeyin yok' gibi iyi niyetli bazı cümleler, çocuğun kaygısını azaltmak yerine artırabiliyor.
İşte bu cümleler ve yerine söylenebilecekler...
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Çocuğu rahatlatmak için söylenen bazı sözler, farkında olmadan onun duygularını küçümseyebiliyor.
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Bazı sorular ve uyarılar, çocukta daha önce olmayan bir korkuyu başlatabiliyor.
Çocuğun yerine yapmak ya da korku geçtikten sonra "Gördün mü?" demek de kaygıyı besleyebiliyor.
Uzmana göre bu cümlelerin yerine çocuğun duygusunu kabul eden ifadeler kullanılabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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