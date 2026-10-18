Nöropsikologlar Açıkladı: Çocuğunuzu Rahatlatmak İçin Söylediğiniz Ama Kaygısını Artıran 7 Cümle

Çocuk korktuğunda ya da ağladığında çoğu ebeveynin ilk tepkisi onu hemen rahatlatmak oluyor. Ancak bir nöropsikoloğa göre 'Endişelenme' ya da 'Bir şeyin yok' gibi iyi niyetli bazı cümleler, çocuğun kaygısını azaltmak yerine artırabiliyor.

İşte bu cümleler ve yerine söylenebilecekler...

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