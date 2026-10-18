Teoman'ı Ne Kadar İyi Tanıyorsun?
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Teoman fanları buraya! Bu sefer bilgilerimizle en fazla doğruyu yapmaya çalışacağız. Bakalım Teoman'ı kim ne kadar tanıyor... Hazırsak başlayalım!
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1. Öncelikle kolaydan başlayalım... Teoman'ın tam adı nedir?
2. Peki doğum yılı?
3. Teoman, profesyonel müzik kariyerinden önce Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümü bitirdi?
4. Teoman'ın müzik dünyasında tanınmasını sağlayan ve 1996 yılında Boğaziçi Müzik Festivali'nde birincilik kazanan şarkısı bunlardan hangisi?
5. Teoman'ın solistliğini yaptığı ve ilk ciddi müzik tecrübesini edindiği grup aşağıdakilerden hangisi?
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6. Peki 2004 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı sinema filmi hangisi?
7. Son olarak "İstanbul'da Sonbahar" şarkısının ikonik klip çekimleri nerede gerçekleştirilmiştir?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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