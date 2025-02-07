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Bir Berberde Çıraklık Yapan Çocuk "Neden Okumuyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Ülkeyi Özetledi

Bir Berberde Çıraklık Yapan Çocuk "Neden Okumuyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Ülkeyi Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 19:51

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Ülkemizdeki en önemli meselelerden biri de, üniversite mezunu olup da iş bulamayan gençlerin yüksek oran. Bu durum, hem gençlerin hem de ülkenin geleceği açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Üniversite mezunu olmak, birçok kişi için daha iyi bir yaşam standardı ve daha fazla fırsat anlamına gelirken, maalesef ülkemizde bu durum her zaman böyle değil. Üniversite mezunu gençlerin iş bulma konusunda yaşadığı zorluklar, hem onların hem de ülkemizin potansiyelini tam anlamıyla kullanamamasına sebep oluyor. Bu durumun çözümü için, hem eğitim sistemimizin hem de iş piyasamızın gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

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Bir sokak röportajında, berber çıraklığı yaptığını söyleyen bir çocuğa "Neden okumuyorsun?" sorusu soruldu.

Bir sokak röportajında, berber çıraklığı yaptığını söyleyen bir çocuğa "Neden okumuyorsun?" sorusu soruldu.

Günde 1000 TL kazandığını söyleyen çocuk, "Okuyunca kasiyer oluyorsun, ben mutluyum" dedi.

Günde 1000 TL kazandığını söyleyen çocuk, "Okuyunca kasiyer oluyorsun, ben mutluyum" dedi.

İşte o röportaj;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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