Bir Berberde Çıraklık Yapan Çocuk "Neden Okumuyorsun?" Sorusuna Verdiği Cevapla Ülkeyi Özetledi

Ülkemizdeki en önemli meselelerden biri de, üniversite mezunu olup da iş bulamayan gençlerin yüksek oran. Bu durum, hem gençlerin hem de ülkenin geleceği açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Üniversite mezunu olmak, birçok kişi için daha iyi bir yaşam standardı ve daha fazla fırsat anlamına gelirken, maalesef ülkemizde bu durum her zaman böyle değil. Üniversite mezunu gençlerin iş bulma konusunda yaşadığı zorluklar, hem onların hem de ülkemizin potansiyelini tam anlamıyla kullanamamasına sebep oluyor. Bu durumun çözümü için, hem eğitim sistemimizin hem de iş piyasamızın gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor.