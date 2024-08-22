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Serinleyip Çıktı: Domuzun, Villada Havuz Keyfi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Serinleyip Çıktı: Domuzun, Villada Havuz Keyfi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 11:38

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Bursa'da yeşillikler içinde bir villanın havuzunu ziyaret eden yaban domuzunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Koşarak havuza giren domuz, kısa süre yüzdükten sonra çıkarak yoluna devam etti. 

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Yaban domuzunun geniş yeşil alan arasında yer alan bir villanın havuzuna girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yaban domuzunun geniş yeşil alan arasında yer alan bir villanın havuzuna girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Havuza doğru koşarak gelen ve kısa süre yüzdükten sonra çıkıp yoluna devam eden domuzu kayda alan kişilerin eğlenceli anları kameraya yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥

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