Serinleyip Çıktı: Domuzun, Villada Havuz Keyfi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bursa'da yeşillikler içinde bir villanın havuzunu ziyaret eden yaban domuzunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Koşarak havuza giren domuz, kısa süre yüzdükten sonra çıkarak yoluna devam etti.
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Yaban domuzunun geniş yeşil alan arasında yer alan bir villanın havuzuna girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Havuza doğru koşarak gelen ve kısa süre yüzdükten sonra çıkıp yoluna devam eden domuzu kayda alan kişilerin eğlenceli anları kameraya yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥
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