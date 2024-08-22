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Tatil Yapmaya Giden Çiftin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu! Valizleri Sürükleyerek Götürdüler

Tatil Yapmaya Giden Çiftin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu! Valizleri Sürükleyerek Götürdüler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 10:55

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Motosikletleriyle tatile giden çiftin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Üzerlerinde kask ve koruyucu ekipman bulunmayan motosiklet sürücüsünün, tekerlekli valizin birini arka tarafa bağladığı, diğerini ise artçı olarak oturan kadına tutturduğu görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. 

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Bazı motosiklet kullanıcılarının trafiği tehlikeye atan hareketleri zaman zaman sosyal medyada gündem olurken, tatil yapmaya giden bir çiftin görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bazı motosiklet kullanıcılarının trafiği tehlikeye atan hareketleri zaman zaman sosyal medyada gündem olurken, tatil yapmaya giden bir çiftin görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Üzerlerinde koruma ekipmanı bulunmayan motosikletli çiftin, tekerlekli valizleri yolda sürükleyerek götürdüğü anlar izleyenleri hayrete düşürdü. İşte o görüntüler; 🎥

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