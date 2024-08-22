Tatil Yapmaya Giden Çiftin Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu! Valizleri Sürükleyerek Götürdüler

Motosikletleriyle tatile giden çiftin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Üzerlerinde kask ve koruyucu ekipman bulunmayan motosiklet sürücüsünün, tekerlekli valizin birini arka tarafa bağladığı, diğerini ise artçı olarak oturan kadına tutturduğu görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.