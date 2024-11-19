Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show Açıklamasından Uzak Şehir'in Çocuk Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show Açıklamasından Uzak Şehir'in Çocuk Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimlerin bir araya geldiği 11. Altın Palmiye Ödül Töreni, Zorlu Center‘da yer alan Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinlik, ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ temasıyla gerçekleştirildi. 2 milyon 300 binin üzerinde oy kullanılan törende Bayhan, Norm Ender ve Songül Güner şarkılarıyla geceye renk kattı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı gecede ödüller sahiplerini buldu.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey'i canlandıran Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. İstanbul Sultanbeyli Otoyol Kavşağı'nda seyir halindeyken saldırıya uğrayan oyuncu, diğer sürücü tarafından durmaya zorlandı. Sezgin Erdemir'in kayda aldığı görüntülerde, ünlü oyuncu sakinliğini korumayı başardığı görülüyor. Ancak diğer sürücünün küfürler ve tehditler savurmasının ardından Erdemir olay sonrası soluğu karakolda aldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.
Kanal D ekranlarında başlayan Uzak Şehir, ilgi çeken konusuyla ilk haftadan güçlü bir reyting yakalamayı başardı. Hatta öyle ki dizi ikinci bölümüyle totalde Kızıl Goncalar gibi güçlü bir rakibi geçerek zirveye yerleşti. Dizinin konusu kadar izleyicilerin dikkatini çeken bir diğer konu da oyunculardı. O oyuncuların başında da dizinin minik Deniz'i Kuzey Gezer geliyor. Küçücük yaşına rağmen devleşen Kuzey Gezer, meğer oyunculuğa henüz bebekken başlamış.
Uzun yıllar boyunca cuma akşamlarının en büyük eğlence kaynaklarından biri Beyaz Show'du. Her cuma ekran karşısındaki yerimizi alır, ünlü konuklarla birlikte kahkaha tufanı yaşardık. Ancak Beyaz Show bir süredir ekranlarda yok ve bunun eksikliğini de fazlasıyla hissediyoruz. Son 2 senedir programın yeniden başlayacağına dair söylentiler olsa da konuyla ilgili hiçbir gelişme olmamıştı. Bu kez Beyazıt Öztürk'ün verdiği cevap kafaları fena karıştırdı!
Bir süredir Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, güzelliği ve zarafetiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ekranlarda karşımıza çıkmadan önce radyo programcılığı yapan Cebeci, aynı zamanda Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapıyordu. Ekranlarda karşımıza çıkmaya başlamasının ardından kim olduğu da merak konusu olmaya başladı. Tüm bu işlerinin yanı sıra ayrıca öğretim görevlisi olan Cebeci'yi sizler için araştırdık.
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Çoğumuz Ulaş Tuna Astepe'yi Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir Kaleli rolüyle tanıdı. Tahir'in deli dolu ama çok seven karakteri izleyenler tarafından çok sevildi. Ünlü oyuncu son zamanlarda ise Tahir'in tam zıddı bir karakterle ekranlarda boy gösteriyor. 'İlk ve Son' dizisinde toksik mi toksik bir karakter olan Cihan'ı canlandırıyor. Tabii Tahir'le Cihan'ın birbirinden apayrı olması dikkatlerden kaçmıyor. X/Twitter'da @burdanyaakk adlı bir kullanıcı, Ulaş Tuna Astepe'nin bu iki rolünü kıyasladı. Bu kıyasa hak veren yorumlar gecikmedi.
MasterChef'in en sempatik jürisi Danilo Zanna, İtalya'dan çok prestijli bir ödüle layık görüldü. Ünlü şef ve sunucu İtlayan misafirperverliği anlamına gelen Ospitalita Italiana ödülünü kazandı. Peki Ospitalita Italiana kimlere veriliyor? Danilo Şef bu ödülü nasıl kazandı? İşte detaylar...
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde oynadığı Uzak Şehir dizisi ikinci bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Pazartesi akşamı ekrana gelen bölüm reyting listelerini altüst etti. Pazartesi akşamının fenomen dizisi Kızıl Goncalar'ı totalde geçerek ilk sıraya yerleşti. Yeni dizinin fanları bu habere çok sevindi. İşte detaylar...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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