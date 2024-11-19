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11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu!

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11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2024 - 23:28

Kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimlerin bir araya geldiği 11. Altın Palmiye Ödül Töreni, Zorlu Center‘da yer alan Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinlik, ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ temasıyla gerçekleştirildi. 2 milyon 300 binin üzerinde oy kullanılan törende Bayhan, Norm Ender ve Songül Güner şarkılarıyla geceye renk kattı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı gecede ödüller sahiplerini buldu.

11. Altın Palmiye Ödül Töreni'nde televizyon dünyasından hangi isimler ödül aldı? Buyurun birlikte bakalım!

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11. Altın Palmiye Ödül Töreni Zorlu Center‘da ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ ana temasıyla gerçekleşti.

11. Altın Palmiye Ödül Töreni Zorlu Center‘da ‘Çocuğa ve Kadına Dokunma’ ana temasıyla gerçekleşti.

2 milyon 309 bin kişinin oy kullandığı gecede halkın tercihlerinin yanı sıra jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu.

2 milyon 309 bin kişinin oy kullandığı gecede halkın tercihlerinin yanı sıra jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Bayhan, Norm Ender ve Songül Güner'in şarkılarıyla eşlik ettiği gecede sanat dünyasından birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Bayhan, Norm Ender ve Songül Güner'in şarkılarıyla eşlik ettiği gecede sanat dünyasından birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Gecede televizyon dünyasından ödül alan isimler şu şekilde sıralandı:

Gecede televizyon dünyasından ödül alan isimler şu şekilde sıralandı:

  • Yılın Yarışma Programı – Oktay Kaynarca ‘Kim Milyoner Olmak İster’

  • Yılın En İyi Kadın Dram Oyuncusu – Gonca Vuslateri

  • Yılın En İyi Dram Erkek Oyuncusu – Aras Bulut İynemli

  • Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu – Barış Baktaş

  • Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Yağmur Yüksel

  • Yaşam Boyu Başarı Ödülü – Halil Ergün

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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