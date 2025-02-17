Beyaz Show'da Sigara İçilen Anlardan Amerikalı Yayıncının Turabi Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Beyaz Show'da Sigara İçilen Anlardan Amerikalı Yayıncının Turabi Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Turabi'nin çıkardığı Wine Me, Dine Me adlı şarkıyı ünlü Amerikalı YouTuber ve yayıncı IShowSpeed yayınında dinledi. Adeta dehşete kapılan IShowSpeed'in tepkileri gündem oldu.
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2. Uzun yıllar boyunca cuma akşamları yayınlanan Beyaz Show, gelmiş geçmiş en sevilen talk showlardan biri olarak görülüyor. Hatta o kadar seviliyor ki eylül ayında yeniden ekranlara gelmesi planlanıyor. Yüzlerce ünlü ismin konuk olduğu programın 1996'da ekrana gelen bir bölümü seneler sonra yeniden gündem oldu. Programda ünlü komedyen Okan Bayülgen'in sigara içmesi dikkat çekti.
3. Yayın tarihi henüz belli olmayan Eşref Rüya'nın ilk teaser'ı sonunda yayınlandı. Teaser'da Demet Özdemir'in şarkı söylemesi izleyiciyi daha da heyecanlandırdı.
4. Yıllar sonra O Ses Türkiye'de eski koltuğuna oturan Hadise'nin geri dönüşü inanılmaz bir ses getirdi. Programda Melike Şahin'le atışmalarıyla gündem olan Hadise'nın jüri üyeliğine geri dönmek için eski aşkı Sinan Akçıl'ı engellediği iddiası ortaya atıldı. Bu haberlerin yayılmasıyla birlikte sessizliğini ilk kez bozan Sinan Akçıl'ın paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde bir kez daha başvuran İsa Gezer olayı dikkat çekmişti. Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen İsa, 3 aylık eşi Suzan Gezer'i aramak için stüdyoya gelmişti. Kadın sığınma evine döndüğü ortaya çıkan Suzan'la canlı yayında karşı karşıya gelen İsa'nın bot fiyatı hakkındaki sözleriyse fena beyin yaktı.
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6. Survivor All Star'da geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz ki Yunus Emre olmuştu. Hatta öyle olaylar yaşanmıştı ki, Yunus'un eşi Beria yarışmacının bile önüne geçmişti. Beria Özden bu kez yeni bir hamleyle karşımıza çıktı. Yunus Emre'ye Bahar Candan'dan gelen bir mesajı ifşalayan Beria'dan, kendisini tiye alan Bahar'a cevap geldi.
7. Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan'ın 3 yıllık aşkının son bulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in haberine göre; ilişkisi yakın zamanda sona eren Kemal Varhan, Survivor'ın yıldız isimlerinden biriyle aşk yaşamaya başladı.
8. Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye yarışmacısı başlamadan önce jüri koltuğunda kimin oturacağı konusu epey konuşulmuştu. Hatta jüri üyelerinden birinin de Sinan Akçıl olacağı söylenmişti. Ancak bu söylentilerin altı boş çıkmıştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Sinan Akçıl, ses yarışmasında Hadise engeline takıldı. Hadise'nin eski sevgilisinin koltukta oturmasını engellediği iddia edildi.
9. Now Tv'nin en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar izleyenleri şaşkına çeviren hikayesiyle tam gaz devam ediyor. Senaryo tıkır tıkır işlerken oyuncu kadrosunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar'a ünlü bir kadın oyuncu daha katılıyor!
10. Survivor All Star-Gönüllüler'in yeni bölüm fragmanı kısa sürede gündeme damgasını vurdu. Yaşanan kavgaların dışında Ayşe'nin sakatlığı da dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı, konseye koltuk değneğiyle gelen Ayşe'ye "Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?" diyen soruyor. Yıkıldığı belli olan Ayşe'nin diskalifiye olup olmayacağı da büyük bir merak konusu oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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