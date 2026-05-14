Beşiktaş'ta Tatlı Yenilecek En İyi Yerler

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 14:52

Beşiktaş, İstanbul’un bitmek bilmeyen enerjisi ve her köşesinden yayılan taze hamur kokularıyla tatlı tutkunları için tam bir cennet. 2026 yılında Beşiktaş’ta tatlı yenilecek en iyi yerler listesinin zirvesinde; Belçika çikolatasını sanata dönüştüren B.Blok Bakery, meşhur dondurmalarıyla Girandola ve geleneksel lezzetlerin adresleri yer alıyor. İster Çarşı’nın kalbinde çıtır bir waffle, ister Akaretler’in şık atmosferinde sofistike bir cheesecake arayın; Beşiktaş’ta her damak tadına uygun bir 'tatlı noktası' mutlaka var.

Beşiktaş'ta Tatlı Kültürü: Hangi Tatlıcı Neden Öne Çıkıyor? - 2026

Beşiktaş’ta tatlı yemek sadece bir şeker ihtiyacını gidermek değil, semtin dokusuna karışan bir ritüeldir. 2026 itibarıyla Beşiktaş tatlıcılarını diğerlerinden ayıran temel özellik, 'tazelik ve inovasyon' dengesidir. Çarşı içindeki butik işletmeler, klasik Türk tatlılarını modernize ederken; Akaretler hattındaki mekanlar daha çok dünya mutfağına ve 'fine-dessert' konseptine odaklanıyor.

Öne çıkan mekanların popülerlik nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Hammadde Kalitesi: Gerçek tereyağı ve Belçika çikolatası kullanımı artık bir standart haline geldi.

  • Sunum Estetiği: Sosyal medya odaklı, 'Instagrammable' tabaklar 2026 trendlerinin başında geliyor.

  • Lokasyon Avantajı: Beşiktaş iskelesinden indikten sonra 5 dakikalık yürüme mesafesinde onlarca kaliteli opsiyonun bulunması.

Beşiktaş'ın En İyi Tatlı Mekanları: Tatlı Türüne Göre Rehber - 2026

Damak zevkinize göre en doğru adresi bulmanız için Beşiktaş'ın devasa tatlı haritasını kategorilere ayırdık. İşte türüne göre 2026'nın yıldızları:

Cheesecake ve Pasta: Beşiktaş'ın En İyi Pastane ve Kafeleri

Pasta ve cheesecake dendiğinde 2026’da Beşiktaş'ta bir numara olan yer b.blok bakery oluyor. Özellikle San Sebastian Cheesecake ve Lotuslu pastalarıyla semtin en çok konuşulan mekanı konumunda.

B.Blok Bakery

Beşiktaş’ın dar sokaklarında yükselen taze fırın kokusunun izini sürerseniz, karşınıza 2026 yılında da popülerliğini yitirmeyen B.Blok Bakery çıkacaktır. Burası, İstanbul’da 'San Sebastian Cheesecake' akımını başlatan ve bu lezzeti zirveye taşıyan mekanların başında geliyor. Dışı hafif yanık, içi ise adeta krema kıvamında akan o meşhur cheesecake, her dilimde aynı kaliteyi sunmaya devam ediyor. Sadece cheesecake ile sınırlı kalmayan mekan, günlük olarak hazırlanan artisan pastaları ve devasa boyutlardaki kurabiyeleriyle de tatlı tutkunlarını cezbediyor. Özellikle orman meyveli pastaları ve yoğun çikolatalı brownieleri, hafif ama karakterli bir tatlı arayanlar için ideal birer seçenek sunuyor. Mekan oldukça butik ve samimi bir tasarıma sahip olduğu için içeride oturacak yer bulmak bazen bir şans meselesine dönüşebiliyor; ancak bu lezzet için beklemek kesinlikle değer! 

Instagram hesaplarını buradan inceleyebilirsiniz.

Mendel's Chocolatier

Beşiktaş’ın çikolata konusundaki tartışmasız en popüler duraklarından biri olan Mendel's, 2026 yılında da kapısındaki uzun kuyruklarla adından söz ettiriyor. Mekana adım attığınız anda sizi karşılayan yoğun Belçika çikolatası kokusu, iştahınızı anında kabartmaya yetiyor. Özellikle 'fındık rüyası' ve özel yapım sufleleri, sosyal medyada en çok paylaşılan lezzetler arasında yer alıyor. Akaretler’in girişinde bulunan bu dükkan, sadece tatlılarıyla değil, şık ve modern sunumlarıyla da bir görsel şölen vadediyor. Kendi üretimleri olan artizan çikolatalarını paket olarak satın alıp hediye etme şansınız da var. Tatlıların üzerine dökülen sıcak çikolata şelaleleri, burada geçireceğiniz vaktin en unutulmaz anı olabilir. 

Güncel menü ve sunumları keşfetmek için mutlaka göz atın: @mendelscomtr

La Vie Praline

Akaretler’in en zarif ara sokaklarından birinde yer alan La Vie Praline, kendinizi Paris’te bir butik pastanedeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor. Nostaljik dekorasyonu ve huzurlu atmosferiyle, kalabalıktan kaçıp kaliteli bir tatlı molası vermek isteyenlerin 2026 favorisi. Mekanın spesiyali olan 'Alice', içindeki taze çilekler ve özel kremasıyla hafif ama vurucu bir lezzet sunuyor. El yapımı pralin çikolataları, her sabah taze olarak hazırlanıyor ve her lokmada kalitesini hissettiriyor. Kahve seçimleri de en az tatlıları kadar başarılı olan işletme, butik hizmet anlayışını sonuna kadar koruyor. Romantik bir randevu veya arkadaş toplantısı için Beşiktaş’taki en nezih adreslerden biridir. 

Detaylı ürün görselleri için tıklayın: @laviepraline

Valonia Chocolate & Cafe

Ihlamurdere Caddesi üzerinde yer alan Valonia, aslında köklü bir çikolata geleneğinin Beşiktaş’taki modern yüzü olarak biliniyor. 2026 yılında, özellikle geniş ve ferah oturma alanıyla Beşiktaş’ta rahatça vakit geçirebileceğiniz nadir tatlıcılardan biri. Mekanın imza lezzeti olan 'Islak Kek', yoğun çikolata sosu ve tam kıvamındaki kekiyle müdavim kitleler yaratmış durumda. Pelit kalitesini arkasına alan işletmede, her zaman taze ve standartların üzerinde bir tatlı deneyimi yaşıyorsunuz. Vitrinindeki onlarca çeşit madlen ve spesiyal çikolata, çikolata tutkunları için adeta bir müze havası yaratıyor. Hem ailenizle gelebileceğiniz hem de bilgisayarınızı alıp çalışabileceğiniz çok yönlü bir mekan. 

Suflör

Beşiktaş'ın ara sokaklarında gizli bir hazine olan Suflör, sadece sufle üzerine uzmanlaşmış olmasıyla 2026’da fark yaratıyor. Klasik çikolatalı suflenin ötesine geçerek; beyaz çikolatalı, frambuazlı ve hatta fıstıklı gibi onlarca farklı varyasyon sunuyorlar. Her bir sufle sipariş üzerine o an hazırlandığı için masanıza dumanı üstünde, akışkan ve sıcacık bir şekilde geliyor. Küçük ve samimi bir mekan olması, tatlı deneyiminizi daha özel ve sıcak bir atmosfere taşıyor. Yanında servis edilen dondurma ve soğuk süt detayı, sıcak sufle ile muazzam bir kontrast oluşturuyor. Beşiktaş’ta 'en iyi sufle nerede yenir?' sorusunun 2026 yılındaki en net cevabı burasıdır. 

Bu akışkan lezzetleri görmek için: @suflorofficial

Dondurma ve Waffle: Beşiktaş'ta Sokak Tatlısı Adresleri

Sokak lezzetleri denince Beşiktaş Çarşı bir festival alanına döner.

  • Girandola: Akaretler’in girişinde yer alan bu dondurmacı, mevsim meyveleriyle yaptığı sorbelerle 2026 yazının vazgeçilmezi. Instagram profili

  • Abbas Waffle: Beşiktaş’ın sembolü haline gelen Abbas, klasik waffle deneyimini bol malzeme ve taze meyvelerle sunmaya devam ediyor. Instagram profili

  • Dondurmacı Yaşar Usta: Geleneksel dondurma sevenlerin, 'katkısız lezzet' arayışındaki ilk durağı.

Türk Tatlıları: Baklava, Künefe ve Kazandibi Sunan Mekanlar

Gelenekselden vazgeçemeyenler için Beşiktaş’ta tarih kokan adresler mevcut.

Meşhur Zadem Künefe

Beşiktaş'ta gerçek bir Hatay rüzgarı estiren Meşhur Zadem Künefe, 2026 yılında da çıtır kadayıfın ve uzayan peynirin semtteki en güvenilir adresi olmaya devam ediyor. Mekana girdiğiniz andan itibaren başlayan görsel şölen, künefenin üzerine dökülen bol Antep fıstığı ve yanında ikram edilen taze meyve tabağıyla taçlanıyor. Sadece klasik künefe ile sınırlı kalmayan menüsünde, 'hasır kadayıf' ve 'paşa sarması' gibi her biri ayrı bir ustalık eseri olan seçenekler yer alıyor. Künefeler sipariş üzerine taze hazırlandığı için masanıza tam kıvamında ve dumanı üstünde ulaşıyor

Lokmata

Geleneksel lokma tatlısını modernize ederek bir akım başlatan Lokmata, 2026 yılında da Beşiktaş Çarşı’nın en dinamik noktası olmaya devam ediyor. Çıtır lokmaların içini isteğinize göre krema ile doldurup, üzerini onlarca farklı topping ve çikolata ile süsleyebiliyorsunuz. Özellikle Antep fıstıklı ve Lotuslu kombinasyonlar, mekanın en çok tercih edilenleri arasında ilk sırada. Hızlı servis anlayışı sayesinde, Beşiktaş’ta yürürken elinizde yiyebileceğiniz en eğlenceli tatlı alternatifini sunuyorlar. Porsiyonların oldukça doyurucu olması, mekanı arkadaş grupları için paylaşımlı bir lezzet durağı haline getiriyor. 

Yeni nesil lokma tasarımlarını incelemek için: @lokmata

Künefito

Beşiktaş’ın butik ve samimi tatlı noktalarından biri olan Künefito, künefeyi bir 'fast-food' pratikliğinde ama bir 'gurme' lezzetinde sunmayı başarıyor. 2026 trendlerine uygun olarak geliştirilen porsiyonluk künefeleri, ağır şerbetli tatlılardan kaçınanlar için bile hafif ve dengeli bir seçenek oluşturuyor. Mekanın en sevilen özelliği, kadayıfın her zaman taze ve çıtır olması; peynirin ise tam olması gereken sünme kıvamında servis edilmesi. Künefito’da sadece lezzete değil, aynı zamanda sunumdaki minimalist detaylara da büyük önem veriliyor. Geleneksel künefe kültürünü daha modern ve erişilebilir bir çizgide sunan işletme, Beşiktaş’taki tatlı rekabetinde kendine has bir yer edinmiş durumda. 

Güncel çeşitlere göz atmak için: @kunefito

Beşiktaş'ta Sokak Sokak Tatlı Rehberi - 2026

Beşiktaş çok geniş bir alan, bu yüzden hangi sokakta ne yenir bilmek zaman kazandırır.

Çarşı İçinde Tatlı: Beşiktaş Merkezdeki En İyi Adresler

Beşiktaş Çarşı, daha çok 'ayaküstü' ve hızlı tüketilen lezzetlerin merkezi. Ihlamurdere Caddesi üzerinde ilerlerken karşılaşacağınız Mendel's, çikolatalı sufleleri ve özel kup tatlılarıyla 2026'da hala kapısında sıra bekleten mekanlardan biri.

Bebek ve Balmumcu'ya Yakın Tatlı Kafeleri

Daha sakin ve nezih bir ortam arayanlar Balmumcu yokuşuna veya Bebek sahil hattına doğru kayıyor. Bebek Badem Ezmecisi, 2026 yılında da nostaljiyi ve lezzeti bir arada sunan bir klasik.

Sahil Kenarında Tatlı Molası: Boğaz Manzaralı Dessert Kafeleri

Deniz havası eşliğinde tatlı yemek isteyenler için Beşiktaş sahil hattındaki otellerin kafeleri (örneğin Four Seasons Bosphorus - Atik Pasha) lüks birer seçenek sunuyor. Daha mütevazı bir seçenek için ise Beşiktaş İskele yanındaki çay bahçelerinde simit ve sıcak tahinli çörek ikilisi her zaman popüler.

Beşiktaş Tatlı Mekanlarında Fiyat Rehberi - 2026

2026 yılı ekonomik koşullarında Beşiktaş'ta tatlı keyfi yaparken bütçe planlaması yapmak önemli. İşte güncel piyasa analizi:

Kişi Başı Ortalama Harcama: Uygun ile Lüks Arası Seçenekler

  • Hızlı Tüketim (Waffle, Lokma): 380 TL - 480 TL

  • Gurme Kafe (Cheesecake, Sufle + Kahve): 500 TL - 650 TL

  • Premium Deneyim (Geleneksel Künefe Seti veya Özel Çikolatalar): 750 TL ve üzeri

SSS: Beşiktaş Tatlı Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Beşiktaş'ın tatlı dünyası hakkında Google'da en çok aratılan soruları sizin için yanıtladık.

Beşiktaş'ta En İyi Tatlıcı Neresi? 2026 Editör Seçimi

2026 yılı için editör seçimimiz kesinlikle Mendel's Chocolatier. Hem ürün çeşitliliği hem de çikolatanın kalitesiyle Beşiktaş ruhunu en iyi yansıtan mekanların başında geliyor. 

Beşiktaş'ta Gece Geç Saate Kadar Açık Tatlıcı Var mı?

Evet, Beşiktaş Çarşı içindeki Abbas Waffle ve bazı lokma mekanları hafta sonları saat 02:00'ye kadar hizmet vermektedir. Ayrıca Akaretler bölgesindeki kafelerin çoğu gece 00:00'a kadar açıktır.

Beşiktaş'ta Glüten-Free veya Vegan Tatlı Sunan Mekanlar Hangileri?

2026 yılında sağlıklı beslenme trendiyle beraber Beşiktaş'ta bu seçenekler arttı. Plus Kitchen ve Hygge Coffee, vegan ve glütensiz pasta seçenekleriyle bu konuda en zengin menüye sahip yerler. Ayrıca dondurma için Girandola'nın sorbeleri veganlar için mükemmel bir tercih.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın