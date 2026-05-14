Beşiktaş'ta Tatlı Yenilecek En İyi Yerler

Damak zevkinize göre en doğru adresi bulmanız için Beşiktaş'ın devasa tatlı haritasını kategorilere ayırdık. İşte türüne göre 2026'nın yıldızları:

Cheesecake ve Pasta: Beşiktaş'ın En İyi Pastane ve Kafeleri

Pasta ve cheesecake dendiğinde 2026’da Beşiktaş'ta bir numara olan yer b.blok bakery oluyor. Özellikle San Sebastian Cheesecake ve Lotuslu pastalarıyla semtin en çok konuşulan mekanı konumunda.

B.Blok Bakery

Beşiktaş’ın dar sokaklarında yükselen taze fırın kokusunun izini sürerseniz, karşınıza 2026 yılında da popülerliğini yitirmeyen B.Blok Bakery çıkacaktır. Burası, İstanbul’da 'San Sebastian Cheesecake' akımını başlatan ve bu lezzeti zirveye taşıyan mekanların başında geliyor. Dışı hafif yanık, içi ise adeta krema kıvamında akan o meşhur cheesecake, her dilimde aynı kaliteyi sunmaya devam ediyor. Sadece cheesecake ile sınırlı kalmayan mekan, günlük olarak hazırlanan artisan pastaları ve devasa boyutlardaki kurabiyeleriyle de tatlı tutkunlarını cezbediyor. Özellikle orman meyveli pastaları ve yoğun çikolatalı brownieleri, hafif ama karakterli bir tatlı arayanlar için ideal birer seçenek sunuyor. Mekan oldukça butik ve samimi bir tasarıma sahip olduğu için içeride oturacak yer bulmak bazen bir şans meselesine dönüşebiliyor; ancak bu lezzet için beklemek kesinlikle değer!

Mendel's Chocolatier

Beşiktaş’ın çikolata konusundaki tartışmasız en popüler duraklarından biri olan Mendel's, 2026 yılında da kapısındaki uzun kuyruklarla adından söz ettiriyor. Mekana adım attığınız anda sizi karşılayan yoğun Belçika çikolatası kokusu, iştahınızı anında kabartmaya yetiyor. Özellikle 'fındık rüyası' ve özel yapım sufleleri, sosyal medyada en çok paylaşılan lezzetler arasında yer alıyor. Akaretler’in girişinde bulunan bu dükkan, sadece tatlılarıyla değil, şık ve modern sunumlarıyla da bir görsel şölen vadediyor. Kendi üretimleri olan artizan çikolatalarını paket olarak satın alıp hediye etme şansınız da var. Tatlıların üzerine dökülen sıcak çikolata şelaleleri, burada geçireceğiniz vaktin en unutulmaz anı olabilir.

La Vie Praline

Akaretler’in en zarif ara sokaklarından birinde yer alan La Vie Praline, kendinizi Paris’te bir butik pastanedeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor. Nostaljik dekorasyonu ve huzurlu atmosferiyle, kalabalıktan kaçıp kaliteli bir tatlı molası vermek isteyenlerin 2026 favorisi. Mekanın spesiyali olan 'Alice', içindeki taze çilekler ve özel kremasıyla hafif ama vurucu bir lezzet sunuyor. El yapımı pralin çikolataları, her sabah taze olarak hazırlanıyor ve her lokmada kalitesini hissettiriyor. Kahve seçimleri de en az tatlıları kadar başarılı olan işletme, butik hizmet anlayışını sonuna kadar koruyor. Romantik bir randevu veya arkadaş toplantısı için Beşiktaş’taki en nezih adreslerden biridir.

Valonia Chocolate & Cafe

Ihlamurdere Caddesi üzerinde yer alan Valonia, aslında köklü bir çikolata geleneğinin Beşiktaş’taki modern yüzü olarak biliniyor. 2026 yılında, özellikle geniş ve ferah oturma alanıyla Beşiktaş’ta rahatça vakit geçirebileceğiniz nadir tatlıcılardan biri. Mekanın imza lezzeti olan 'Islak Kek', yoğun çikolata sosu ve tam kıvamındaki kekiyle müdavim kitleler yaratmış durumda. Pelit kalitesini arkasına alan işletmede, her zaman taze ve standartların üzerinde bir tatlı deneyimi yaşıyorsunuz. Vitrinindeki onlarca çeşit madlen ve spesiyal çikolata, çikolata tutkunları için adeta bir müze havası yaratıyor. Hem ailenizle gelebileceğiniz hem de bilgisayarınızı alıp çalışabileceğiniz çok yönlü bir mekan.

Suflör

Beşiktaş'ın ara sokaklarında gizli bir hazine olan Suflör, sadece sufle üzerine uzmanlaşmış olmasıyla 2026’da fark yaratıyor. Klasik çikolatalı suflenin ötesine geçerek; beyaz çikolatalı, frambuazlı ve hatta fıstıklı gibi onlarca farklı varyasyon sunuyorlar. Her bir sufle sipariş üzerine o an hazırlandığı için masanıza dumanı üstünde, akışkan ve sıcacık bir şekilde geliyor. Küçük ve samimi bir mekan olması, tatlı deneyiminizi daha özel ve sıcak bir atmosfere taşıyor. Yanında servis edilen dondurma ve soğuk süt detayı, sıcak sufle ile muazzam bir kontrast oluşturuyor. Beşiktaş’ta 'en iyi sufle nerede yenir?' sorusunun 2026 yılındaki en net cevabı burasıdır.

Dondurma ve Waffle: Beşiktaş'ta Sokak Tatlısı Adresleri

Sokak lezzetleri denince Beşiktaş Çarşı bir festival alanına döner.

Girandola: Akaretler'in girişinde yer alan bu dondurmacı, mevsim meyveleriyle yaptığı sorbelerle 2026 yazının vazgeçilmezi.

Abbas Waffle: Beşiktaş'ın sembolü haline gelen Abbas, klasik waffle deneyimini bol malzeme ve taze meyvelerle sunmaya devam ediyor.

Dondurmacı Yaşar Usta: Geleneksel dondurma sevenlerin, 'katkısız lezzet' arayışındaki ilk durağı.

Türk Tatlıları: Baklava, Künefe ve Kazandibi Sunan Mekanlar

Gelenekselden vazgeçemeyenler için Beşiktaş’ta tarih kokan adresler mevcut.

Meşhur Zadem Künefe

Beşiktaş'ta gerçek bir Hatay rüzgarı estiren Meşhur Zadem Künefe, 2026 yılında da çıtır kadayıfın ve uzayan peynirin semtteki en güvenilir adresi olmaya devam ediyor. Mekana girdiğiniz andan itibaren başlayan görsel şölen, künefenin üzerine dökülen bol Antep fıstığı ve yanında ikram edilen taze meyve tabağıyla taçlanıyor. Sadece klasik künefe ile sınırlı kalmayan menüsünde, 'hasır kadayıf' ve 'paşa sarması' gibi her biri ayrı bir ustalık eseri olan seçenekler yer alıyor. Künefeler sipariş üzerine taze hazırlandığı için masanıza tam kıvamında ve dumanı üstünde ulaşıyor

Lokmata

Geleneksel lokma tatlısını modernize ederek bir akım başlatan Lokmata, 2026 yılında da Beşiktaş Çarşı’nın en dinamik noktası olmaya devam ediyor. Çıtır lokmaların içini isteğinize göre krema ile doldurup, üzerini onlarca farklı topping ve çikolata ile süsleyebiliyorsunuz. Özellikle Antep fıstıklı ve Lotuslu kombinasyonlar, mekanın en çok tercih edilenleri arasında ilk sırada. Hızlı servis anlayışı sayesinde, Beşiktaş’ta yürürken elinizde yiyebileceğiniz en eğlenceli tatlı alternatifini sunuyorlar. Porsiyonların oldukça doyurucu olması, mekanı arkadaş grupları için paylaşımlı bir lezzet durağı haline getiriyor.

Künefito

Beşiktaş’ın butik ve samimi tatlı noktalarından biri olan Künefito, künefeyi bir 'fast-food' pratikliğinde ama bir 'gurme' lezzetinde sunmayı başarıyor. 2026 trendlerine uygun olarak geliştirilen porsiyonluk künefeleri, ağır şerbetli tatlılardan kaçınanlar için bile hafif ve dengeli bir seçenek oluşturuyor. Mekanın en sevilen özelliği, kadayıfın her zaman taze ve çıtır olması; peynirin ise tam olması gereken sünme kıvamında servis edilmesi. Künefito’da sadece lezzete değil, aynı zamanda sunumdaki minimalist detaylara da büyük önem veriliyor. Geleneksel künefe kültürünü daha modern ve erişilebilir bir çizgide sunan işletme, Beşiktaş’taki tatlı rekabetinde kendine has bir yer edinmiş durumda.

