Beklenen Tanıtım Geldi: Oğuzhan Uğur, Saygı1 Sertab Erener Gecesinden Şahane Kesitler Paylaştı!

Oğuzhan Uğur’un Saygı1 projesinin ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti biliyorsunuz ki. Serinin ikinci konuğu Sertab Erener olmuştu. Yetenekli şarkıcımız Erener’in parçalarını yorumlamak için buluşan sanatçılarımız öyle performanslar sergiledi ki, Saygı1 günlerdir konuşulmaya devam ediyor. Babalayka Tv adlı YouTube kanalında 5 Aralık’ta yayınlanacak şahane gecenin tanıtımını Oğuzhan Uğur Instagram hesabından paylaştı.
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Tanıtım videosu bile tüylerimizi diken diken etmeye yetmişti.
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Sahnede yer alan sanatçılarımızla birlikte birçok ünlü isim de konuk olarak geceye eşlik etmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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