Bebeği İçin Sağdığı Sütün Tamamen Yeşil Olduğunu Paylaşan Anne Görenleri Şaşkına Çevirdi

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Anne sütünün rengi, annenin o gün ne yediğinden günün hangi saatinde süt sağıldığına kadar pek çok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Çoğumuz sütü beyaz, kremsi ya da hafif sarımsı bir sıvı olarak hayal etsek de, özellikle pompayla süt sağan annelerin kabında zaman zaman şaşırtıcı tonlarla karşılaşması mümkün. Bu renk değişimlerinin büyük kısmı zararsız olsa da, ne zaman endişelenmek gerektiğini bilmek de en az o kadar önemli.
'slaurenlove2' isimli içerik üreticisi, tamamen yeşile dönen sütünü paylaştı. Kimileri görüntünün gerçek olduğuna inanamazken kimileri ise bir problem olabileceği konusunda anneyi uyardı.
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Peki anne sütü neden yeşile dönebiliyor?
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