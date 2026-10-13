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Bebeği İçin Sağdığı Sütün Tamamen Yeşil Olduğunu Paylaşan Anne Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bebeği İçin Sağdığı Sütün Tamamen Yeşil Olduğunu Paylaşan Anne Görenleri Şaşkına Çevirdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
13.10.2026 - 20:36 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 21:05

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Anne sütünün rengi, annenin o gün ne yediğinden günün hangi saatinde süt sağıldığına kadar pek çok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Çoğumuz sütü beyaz, kremsi ya da hafif sarımsı bir sıvı olarak hayal etsek de, özellikle pompayla süt sağan annelerin kabında zaman zaman şaşırtıcı tonlarla karşılaşması mümkün. Bu renk değişimlerinin büyük kısmı zararsız olsa da, ne zaman endişelenmek gerektiğini bilmek de en az o kadar önemli.

'slaurenlove2' isimli içerik üreticisi, tamamen yeşile dönen sütünü paylaştı. Kimileri görüntünün gerçek olduğuna inanamazken kimileri ise bir problem olabileceği konusunda anneyi uyardı. 

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Peki anne sütü neden yeşile dönebiliyor?

Peki anne sütü neden yeşile dönebiliyor?

Anne sütünün rengi sabit değildir. Doğumdan sonraki ilk günlerde gelen kolostrum sarımsı ya da turuncuya yakın bir tonda olurken, olgunlaşan süt genellikle beyaz ve mavimsi bir renge kavuşur. Aynı sağım içinde bile bir fark görmek mümkündür. Emzirmenin başında gelen ön süt daha sulu ve açık renkliyken, sonradan gelen arka süt daha yağlı ve kremsi görünür.

Sütün yeşile dönmesinin en bilinen nedeni ise annenin tükettikleri. Ispanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, yeşil smoothie'ler, spirulina ve deniz yosunu takviyeleri ya da yeşil gıda boyası içeren içecek ve şekerlemeler sütün tonunu bir süre için yeşile çekebiliyor. Bu durumda renk, ilgili besin ya da içecek tüketilmeyi bıraktıktan sonra kısa sürede eski haline dönüyor.

Yeşil renk kalıcıysa, kötü kokuyla birlikte geliyorsa ya da memede ağrı, kızarıklık, şişlik ve ateş gibi belirtiler eşlik ediyorsa bir doktora ya da emzirme danışmanına başvurmak gerekiyor. Sütte pembe, kırmızı ya da siyah tonlar görülmesi halinde de nedenin mutlaka bir uzmana sorulması öneriliyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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