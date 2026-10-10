Aynı Anne Babanın Çocukları Arasındaki Zıt Karakterleri Gösteren Anlar İzleyenleri Güldürdü

Aynı anne babadan doğup aynı evde büyüyen kardeşlerin birbirinden bambaşka karakterlere sahip olabilmesi, çoğumuzun kendi ailesinde de gözlemlediği tanıdık bir durum. Birinin sakin ve uyumlu, diğerinin ise hareketli ve inatçı çıkması, doğum sırasının kişilik üzerindeki etkisi hakkındaki tartışmalara da sebep oluyor. Hatta anne ve babalar her çocukta başka bir tecrübe edinerek yeni davranışlar geliştirdiği için 'Öz kardeşleri aynı anne baba büyütmez' diye de bir söz var.

Instagram'da paylaşılan derlemede, aynı ailelerde doğan çocukların zıt tepkileri bir araya getirildi. Birbirinden tamamen farklı karakterlere, zevklere ve davranışlara sahip kardeşlerin yaşadıkları izleyenleri gülümsetirken ikinci çocuğu düşünen anne, baba adaylarını biraz ürküttü.

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