BBC'nin En Unutulmaz Röportajı: İş Görüşmesine Gittiğinde Kendini Canlı Yayınında Buldu

Bugün 20. yılını dolduran bu vaka, sadece bir yayın hatası değil, internet kültürünün ilk büyük küresel içeriklerinden biri olarak kabul gördü. Sosyal medyanın henüz başlangıç aşamasında olduğu o yıllarda Goma’nın videosu modern internet mizahına öncülük etti. BBC, yaşanan bu teknik hata nedeniyle defalarca açıklama yapmak durumunda kaldı. Talihsiz aday başvurduğu işe kabul edilmedi ancak yirmi yılın ardından tüm dünyanın ismini bildiği tarihi bir figür olarak literatüre geçti.