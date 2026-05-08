BBC'nin En Unutulmaz Röportajı: İş Görüşmesine Gittiğinde Kendini Canlı Yayınında Buldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 20:21

Bundan tam yirmi yıl önce, iş görüşmesi için BBC binasına giden Guy Goma, kendisini teknoloji uzmanı sanan bir prodüktör tarafından stüdyoya sürüklendi. Canlı yayında olduğunu fark ettiği anki o unutulmaz yüz ifadesi televizyon tarihinin en ikonik anlarından birine dönüştü. Bugün 'yanlış yer, yanlış zaman' deyiminin yaşayan efsanesi olan Goma’nın hikayesi, dijital dünyanın ilk viral olaylarından birisi olarak 20. yılına girdi.

Kaynak: BBC

Bir isim karışıklığı basit bir iş mülakatını dünya gündemine taşıdı

8 Mayıs 2006 tarihinde Guy Goma, BBC’nin Londra’daki merkezine veri giriş pozisyonu mülakatı için gitti. Aynı dakikalarda haber merkezi, Apple ile ilgili bir hukuk davasını yorumlaması beklenen teknoloji uzmanı Guy Kewney için hazırlık yaptı. Bir prodüktörün bekleme salonunda 'Guy' ismini seslenmesiyle ayağa kalkan Goma, saniyeler içinde mikrofon takılmış halde kameraların karşısına çıktı. Sunucu Karen Bowerman onu izleyicilere bir uzman olarak tanıttığında, Goma’nın gözlerindeki saf şaşkınlık ve dehşet karışımı ifade ekranlara yansıdı.

Profesyonellik ve şaşkınlık canlı yayın stresiyle birleşti

Goma, durumu fark etmesine rağmen yayını terk etmeyerek profesyonelliğini korumaya çalıştı. Kendisine yöneltilen internet üzerinden müzik indirme hakkındaki soruları, Fransız aksanı ve kısıtlı bilgisiyle yanıtlamaya gayret etti. Röportaj sona erdiğinde asıl uzman Guy Kewney hala bekleme salonunda sırasını beklerken, Goma çoktan küresel bir fenomen haline gelmişti. Yıllar sonra verdiği demeçlerde, canlı yayın akışını bozmamak adına sadece duruma uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.

Dijital çağın ilk büyük viral olayı televizyon tarihindeki yerini aldı

Bugün 20. yılını dolduran bu vaka, sadece bir yayın hatası değil, internet kültürünün ilk büyük küresel içeriklerinden biri olarak kabul gördü. Sosyal medyanın henüz başlangıç aşamasında olduğu o yıllarda Goma’nın videosu modern internet mizahına öncülük etti. BBC, yaşanan bu teknik hata nedeniyle defalarca açıklama yapmak durumunda kaldı. Talihsiz aday başvurduğu işe kabul edilmedi ancak yirmi yılın ardından tüm dünyanın ismini bildiği tarihi bir figür olarak literatüre geçti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
