Görüş Bildir
Haberler
Video
Basit Genel Kültür ve Matematik Sorularına Verdikleri Cevaplarla Beyinleri Yakan Vatandaşlar

Basit Genel Kültür ve Matematik Sorularına Verdikleri Cevaplarla Beyinleri Yakan Vatandaşlar

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 14:43

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, sokak röportajı yapan bir gencin vatandaşlara basit matematik ve genel kültür soruları sorduğu anlar görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vatandaşlara, 'Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?', '5 Avrupa ülkesi sayar mısınız?', 'Mars mı daha yakın Macaristan mı?' gibi sorular soran genç hiç beklemediği cevaplar aldı.

Vatandaşlara, 'Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?', '5 Avrupa ülkesi sayar mısınız?', 'Mars mı daha yakın Macaristan mı?' gibi sorular soran genç hiç beklemediği cevaplar aldı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusunu, Avrupa ülkelerini, basit matematik sorusunu bilemeyen vatandaşlar beyinleri yaktı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusunu, Avrupa ülkelerini, basit matematik sorusunu bilemeyen vatandaşlar beyinleri yaktı.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?