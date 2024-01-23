Basit Genel Kültür ve Matematik Sorularına Verdikleri Cevaplarla Beyinleri Yakan Vatandaşlar

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, sokak röportajı yapan bir gencin vatandaşlara basit matematik ve genel kültür soruları sorduğu anlar görülüyor.
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Vatandaşlara, 'Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?', '5 Avrupa ülkesi sayar mısınız?', 'Mars mı daha yakın Macaristan mı?' gibi sorular soran genç hiç beklemediği cevaplar aldı.
Osmanlı Devleti'nin kurucusunu, Avrupa ülkelerini, basit matematik sorusunu bilemeyen vatandaşlar beyinleri yaktı.
İşte o anlar: 👇
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