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Balkona Astığı Halılar Düşmesin Diye Taktığı Mandallar Fırlayınca Tüm Suçu Torununa Yıkan Nine

Balkona Astığı Halılar Düşmesin Diye Taktığı Mandallar Fırlayınca Tüm Suçu Torununa Yıkan Nine

Komik Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:35

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'@ddcanim' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan gencin babaannesinin balkondaki ipe halı astığı ve halıların da düşmemesi için mandalladığı anlara ait paylaşımı viral oldu.

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Balkondaki ipe astığı halılar düşmesin diye mandal takan ninenin taktığı mandallar fırladı. O anları kaydeden genç ise babaannesine mandalların halıyı tutmayacağını anlatmaya çalışıyor.

Balkondaki ipe astığı halılar düşmesin diye mandal takan ninenin taktığı mandallar fırladı. O anları kaydeden genç ise babaannesine mandalların halıyı tutmayacağını anlatmaya çalışıyor.

Taktığı mandalların ise yerinde olmadığını gören nine o anlarda tüm suçu torununa yıkarak 'Allah belanı versin' diyor.

Taktığı mandalların ise yerinde olmadığını gören nine o anlarda tüm suçu torununa yıkarak 'Allah belanı versin' diyor.

İşte o efsane anlar: 👇

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