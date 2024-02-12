Balkona Astığı Halılar Düşmesin Diye Taktığı Mandallar Fırlayınca Tüm Suçu Torununa Yıkan Nine

'@ddcanim' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan gencin babaannesinin balkondaki ipe halı astığı ve halıların da düşmemesi için mandalladığı anlara ait paylaşımı viral oldu.
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Balkondaki ipe astığı halılar düşmesin diye mandal takan ninenin taktığı mandallar fırladı. O anları kaydeden genç ise babaannesine mandalların halıyı tutmayacağını anlatmaya çalışıyor.
Taktığı mandalların ise yerinde olmadığını gören nine o anlarda tüm suçu torununa yıkarak 'Allah belanı versin' diyor.
İşte o efsane anlar: 👇
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