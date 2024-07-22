Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Eğer kendinize değer veriyor ve kendinizi özel hissettirmeyi seviyorsanız, bu haftanın en çok talep gören 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım rutininize canlılık ve yenilik getirecek mükemmel bir seçim. İşte, kendine özen gösterenlerin bu hafta en çok satın aldığı 13 kozmetik ürünü.
Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. KikoMilano Kiko Bronzer - Green Me Bronzer - 102
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2. Flormar Mood Booster Hafif Yapılı & Kremsi Dokulu Likit Aydınlatıcı
3. KikoMilano Kiko Renkli Maskara - Smart Colour Mascara - 04
4. L'Oréal Paris Revitalift Filler Yoğun Dolgunlaştırıcı Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi
5. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 01 Light
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6. Origins C Vitamini & Niasinamid İçeren GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi -COOL- 15 ml
7. Flormar Festival Spirit Hands Up Holografik Oje
8. La Roche-Posay Effaclar Jel: Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler için Kurtarıcı Bir Temizleyici
9. Cream co. Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml
10. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light
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11. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml- Vegan
12. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125 ml)
13. CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi 340gr
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