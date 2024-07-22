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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 17:05

Eğer kendinize değer veriyor ve kendinizi özel hissettirmeyi seviyorsanız, bu haftanın en çok talep gören 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım rutininize canlılık ve yenilik getirecek mükemmel bir seçim. İşte, kendine özen gösterenlerin bu hafta en çok satın aldığı 13 kozmetik ürünü.

Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. KikoMilano Kiko Bronzer - Green Me Bronzer - 102

1. KikoMilano Kiko Bronzer - Green Me Bronzer - 102

Doğal bronzlaşmış bir görünüm için mat yüzeyli kompakt bronzlaştırıcı olan bu ürün, cilde doğal bir dokunuş ekliyor. Haftanın çok satanlarında yer alan bu ürün kesinlikle incelemeye değer.

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2. Flormar Mood Booster Hafif Yapılı & Kremsi Dokulu Likit Aydınlatıcı

2. Flormar Mood Booster Hafif Yapılı & Kremsi Dokulu Likit Aydınlatıcı

Bu aydınlatıcıyı yüzünüzün yüksek noktalarına uygulayarak çekici kılabilirsiniz. Hafif ve kremsi dokusu sayesinde cilde kolayca uygulanıyor ve gün boyu kalıcılık gösteriyor.

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Hepsiburada

3. KikoMilano Kiko Renkli Maskara - Smart Colour Mascara - 04

3. KikoMilano Kiko Renkli Maskara - Smart Colour Mascara - 04

Kahverengi maskara popülaritesi devam ediyor. Kiko markasına ait olan bu kahverengi maskara kirpiklerinizi hacimli ve uzun göstermekte iddialı. Günlük makyajda da özel bir gün makyajında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Burada

Hepsiburada

4. L'Oréal Paris Revitalift Filler Yoğun Dolgunlaştırıcı Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi

4. L'Oréal Paris Revitalift Filler Yoğun Dolgunlaştırıcı Yaşlanma Karşıtı Gece Kremi

Bu gece kremi, cildinizin dolgun görünmesini sağlıyor ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. Hyaluronik asit içeriği sayesinde cildinizi nemlendiriyor ve pürüzsüzleştiriyor. Bu ürün sayesinde sabah kalktığınızda cildiniz daha dinlenmiş ve canlı görünecek.

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Hepsiburada

5. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 01 Light

5. Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten- 01 Light

Cildinizi aydınlatmak, pürüzsüzleştirmek ve eşit tonda göstermek istiyorsanız, Maybelline New York Instant Perfector Glow 4 Etki 1 Arada Fondöten tam size göre olabilir! Bu fondötenin özellikle '01 Light' rengi açık tenliyseniz kolayca uyum sağlayabilir.

Burada

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6. Origins C Vitamini & Niasinamid İçeren GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi -COOL- 15 ml

6. Origins C Vitamini & Niasinamid İçeren GinZing™ Canlandırıcı Göz Kremi -COOL- 15 ml

Göz altlarınızın torbalı ve yorgun görünmesini önlemek için bu göz kremini denemelisiniz. İçeriği sayesinde göz altlarına ferahlık veriyor ve şişliği azaltıyor. Özünde bulunan C vitamini de göz çevresini aydınlatıyor.

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7. Flormar Festival Spirit Hands Up Holografik Oje

7. Flormar Festival Spirit Hands Up Holografik Oje

Bu ojeyi kesinlikle denemelisiniz! Tırnaklarınıza ışıltılı ve eğlenceli bir görünüm kazandırıyor. Farklı ışıklarda farklı renkler parlıyor, festival ruhunu yansıtıyor.

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8. La Roche-Posay Effaclar Jel: Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler için Kurtarıcı Bir Temizleyici

8. La Roche-Posay Effaclar Jel: Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler için Kurtarıcı Bir Temizleyici

Yağlı ve akneye eğilimli bir cildiniz varsa La Roche-Posay Effaclar Jel tam size göre! Bu jel temizleyici, cildi nazikçe temizler, gözenekleri tıkar ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Buraya tıktık

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9. Cream co. Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

9. Cream co. Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml

Cream Co. Moisturizer Nemlendirici Yüz Kremi, yağlı ve karma ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir nemlendirici krem. Hafif ve ferah dokusu ile cildi yağlandırmadan nemlendiriyor ve gözenekleri tıkamadan cildi besliyor.

Buraya tıktık

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10. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light

10. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, 01 Light

Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı, özellikle açık tenliyseniz ilginizi çekebilir. Bu kapatıcının '01 Light' rengi, koyu halkaları ve göz altı kusurlarını gizlemek için ideal.

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11. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml- Vegan

11. URBAN Care Twisted Curls Hibiscus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi 175 ml- Vegan

Kıvırcık veya dalgalı saçlarınız varsa ve buklelerinizi tanımlamak, nemlendirmek ve yumuşatmak için ideal bir ürün arıyorsanız URBAN Care Twisted Curls Hibiskus & Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Durulanmayan Bakım Kremi kıvırcık ve dalgalı saçlarınızı nemlendirerek aynı zamanda buklelerinizin daha belirgin görünmesini sağlayacak. 

Buraya tıklayarak ulaşın

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12. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125 ml)

12. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı (125 ml)

Bu yağı, çatlak oluşumunu önlemek ve var olan çatlakların görünümünü azaltmak için kullanabilirsiniz. Ciltte yağlı bir his bırakmadan nemlendiren ayrıca cildin esnekliğini artıran bu bakım yağı da çok satanlar arasında yerini aldı.

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13. CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi 340gr

13. CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi 340gr

CeraVe Nemlendirici Krem, kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir nemlendirici krem. 340 gr'lık büyük ambalajıyla oldukça ekonomik ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 

Buraya tıklayarak ulaşın

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