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Günün Prime Day Ganimeti: Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici İndirimde!

etiket Günün Prime Day Ganimeti: Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici İndirimde!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 22:37

Zamanınız kısıtlı mı, lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmek mi istiyorsunuz? O zaman Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici tam size göre! Prime Day'de indirimli fiyatıyla bu mutfak mucizesini kaçırmayın!

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Bu içerik 19.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Akıllı Pişirici Nedir?

Akıllı Pişirici Nedir?

Akıllı pişiriciler, birden fazla pişirme yöntemini tek bir cihazda sunan çok işlevli mutfak aletleridir. Basınçlı pişirme, yavaş pişirme, buharlama, soteleme, yoğurt yapımı ve daha fazlası gibi farklı fonksiyonlara sahip olabilirler. Genellikle dijital kontrol panelleri ve önceden ayarlanmış programlar ile kullanımı oldukça kolaydır.

Peki neden Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici?

Peki neden Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici?

  • 7 Farklı İşlev: Düdüklü tencere, yavaş pişirici, pilav pişirici, sote tavası, yoğurt makinesi, buharlı pişirici ve yemek ısıtıcısı olmak üzere 7 farklı işlevi tek bir cihazda sunar. Zamandan ve yerden tasarruf edin!

  • Hızlı Pişirme: Düdüklü tencere fonksiyonu ile geleneksel yöntemlere göre %70 daha hızlı pişirme imkanı sunar.

  • Lezzetli Yemekler: Her seferinde mükemmel sonuçlar veren otomatik programları ile lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmenizi kolaylaştırır.

  • Kullanımı Kolay: Dijital kontrol paneli ve önceden ayarlanmış programları ile kullanımı oldukça kolaydır.

  • Kolay Temizlik: Paslanmaz çelik iç haznesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ile temizliği oldukça pratiktir.

Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici Teknik Özellikleri

Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici Teknik Özellikleri

Kapasite: 5.7 Litre (6 Kişiye Kadar) 

Malzeme: Paslanmaz Çelik 

Güç: 1000 Watt

Voltaj: 220-240 Volt 

Boyutlar: 33.5 cm x 31.7 cm x 31 cm 

Ağırlık: 7.2 Kg

Fonksiyonlar:

  • Düdüklü tencere

  • Yavaş pişirici

  • Pilav pişirici

  • Sote tavası

  • Yoğurt makinesi

  • Buharlı pişirici

  • Yemek ısıtıcısı

Avantajları göz önüne alındığında, Prime Day'deki indirimli fiyatıyla Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici'yi kaçırmamanız gereken bir fırsat olduğunu unutmayın!

Avantajları göz önüne alındığında, Prime Day'deki indirimli fiyatıyla Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici'yi kaçırmamanız gereken bir fırsat olduğunu unutmayın!

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın

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