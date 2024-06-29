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Kozmetik , Hediye
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

etiket Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 02:13

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 13 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

1. Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

Yoğun renk vermesi ve ışıltılı olması ile gözlerinizi ön plana çıkarmanız için harika olan bu göz farı pratik asansörlü tasarımı ile kolayca uygulanır. Tam çantaya atmalık olan bu ürün, yaz makyajlarınıza çok yakışacak.

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2. Flormar Flormar-Göz Farı ve Far Paleti - Shimmer & Shine Liquid Shadow 004 Sunset Look

2. Flormar Flormar-Göz Farı ve Far Paleti - Shimmer & Shine Liquid Shadow 004 Sunset Look

Farklı tonlardaki ışıltılı farları ile gözlerinize büyüleyici bir bakış kazandıran bu ürün, ıslak veya kuru olarak kullanılabilir. Kolayca dağılır ve kalıcıdır. Yaz makyajlarınız için harika!

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Hepsiburada

3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)

3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)

Uçuk kahve rengi ile herkese uyum sağlayacak bu aydınlatıcı kalem de haftanın çok satan ürünlerinden biri. Kremsi dokusu sayesinde kolayca uygulanır ve dağılır. 

Burada

Hepsiburada

4. Flormar Make-Up Fix Doğal Görünüm Veren Makyaj Sabitleme Spreyi (001)

4. Flormar Make-Up Fix Doğal Görünüm Veren Makyaj Sabitleme Spreyi (001)

Flormar markasına ait olan bu sabitleyici sprey makyajınızın gün boyu kusursuz kalmasını sağlar. Doğal bir görünüm verir, makyajınızı sabitler ancak ağırlaştırmaz. Cildinizi ferahlatır ve nemlendirir. Her cilt tipine uygundur.

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5. MAC Made To Wow Kaş Şekillendirici Set

5. MAC Made To Wow Kaş Şekillendirici Set

Kaşlarınızı mükemmel şekilde şekillendirmenizi ve doldurmanıza yardımcı olacak bu setin içerisinde kaş kalemi, kaş fırçası ve kaş sabitleyici jel bulunur. Açık renk seçeneği ile doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Profesyonel bir görünüm için idealdir.

Burada

Hepsiburada
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6. Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici, Kaş Fırçası, Tarağı ve Sabitleyici Jel (Laminasyon Etkili)

6. Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici, Kaş Fırçası, Tarağı ve Sabitleyici Jel (Laminasyon Etkili)

Pop Beauty Kaş Sabitleyici, kaşlarınızı gün boyu sabit tutar ve şekillendirir. Kaş fırçası ve tarağı ile kaşlarınızı düzgün bir şekilde tarayabilirsiniz. Laminasyon etkisi ile kaşlarınızı daha dolgun ve hacimli gösterir. Suya dayanıklıdır. TikTok'ta oldukça popüler olan bu ürün hem de uygun fiyatlı.

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7. Byeolee Besleyici&nemlendirici Akne Engelleyici Doğal Kapatıcı Balgeum Krem

7. Byeolee Besleyici&nemlendirici Akne Engelleyici Doğal Kapatıcı Balgeum Krem

Bu ürün, cildinize adeta bir şölen sunarak onu besler ve nemlendirir. Aynı zamanda akne oluşumunu engelleyen bu sihirli ürün, doğal kapatıcılığı sayesinde cildinizdeki tüm kusurları titizlikle örter. Hafif ve neredeyse hissedilmeyen dokusuyla, cildinizde ağırlık hissi yaratmaz.  Cildinizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bu ürün, cildinize adeta bir spa keyfi yaşatırken, aynı zamanda günlük bakımınızı da kolaylaştırıyor.

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8. La Roche Posay Anthelios 100 KA+ Krem 50 ml

8. La Roche Posay Anthelios 100 KA+ Krem 50 ml

Güneşin zararlı ışınlarından cildinizi korumaya yardımcı olan bu krem, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlar. Suya ve tere dayanıklıdır. Ayrıca hassas ciltler için de uygundur.

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9. Flamingo Holiday 42 Renkli Göz Farı Paleti

9. Flamingo Holiday 42 Renkli Göz Farı Paleti

Gözlerinizi adeta bir sanat eserine dönüştürmek için 42 farklı renk seçeneği sunan bu paletle, hayal gücünüzün sınırı yok! Mat, ışıltılı ve simli farlar içeren bu palet, her makyaj tarzına uyum sağlayarak gözlerinizi ön plana çıkaracak. Günlük makyajınızda nude tonlarla doğal bir ışıltı yakalayabilir, özel günlerde ise cesur renklerle göz alıcı bir bakış yaratabilirsiniz.

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10. Golden Rose Make-Up Primer Mattifying & Pore Minimising Matlaştırıcı ve Gözenek Kapatıcı Baz

10. Golden Rose Make-Up Primer Mattifying & Pore Minimising Matlaştırıcı ve Gözenek Kapatıcı Baz

Pürüzsüz ve kalıcı bir makyajın temeli, kusursuz bir bazdadır! Golden Rose Make-Up Primer ile gözeneklerinizi kapatır, cildinizdeki kusurları gizler ve makyajınızın gün boyu kusursuz kalmasını sağlar. Mat bir bitiş verdiği için özellikle yağlı ve karma ciltler için idealdir.

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11. Golden Rose Color Corrector Crayon No: 54 (Peach)

11. Golden Rose Color Corrector Crayon No: 54 (Peach)

Koyu halkalar, kızarıklıklar ve lekeler kabusunuz mu? Golden Rose Color Corrector Crayon ile bu sorunlara veda edin! Şeftali tonu ile doğal bir görünüm veren bu kapatıcı, cildinizdeki kusurları kusursuz bir şekilde kapatarak aydınlık ve pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmenizi sağlar. Kremsi dokusu ile kolayca uygulanıp dağılan ürün, uzun süre kalıcılığını da garanti ediyor.

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12. L’Oréal Paris Air Volume Mega Hacim Veren Maskara - Siyah

12. L’Oréal Paris Air Volume Mega Hacim Veren Maskara - Siyah

Kirpiklerinizin hacmini anında katlamak ve etkileyici bir bakışa sahip olmak için L’Oréal Paris Air Volume Maskara'ya ihtiyacınız var! Kirpiklerinizi tek tek ayıran ve uzatan bu maskara, topaklanma ve dökülme yapmadan kirpiklerinize dolgun ve hacimli bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca suya dayanıklı formülü ile gün boyu kusursuz kalıcılık sunuyor.

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13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml

13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml

Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool ile 72 saate kadar ter ve koku korumasının keyfini çıkarın! Serinletici etkisiyle ferahlık veren bu deodorant, her cilt tipine uygundur ve cildinizi tahriş etmez.

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14. L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Makyaj Sabitleme Spreyi

14. L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Makyaj Sabitleme Spreyi

Makyajınızın gün boyu kusursuz kalmasını ve akmamasını mı istiyorsunuz? L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Makyaj Sabitleme Spreyi tam size göre! Makyajınızı sabitlemeden ağırlaştırmayan bu sprey, cildinizi nemlendirir ve ferahlatır. Her cilt tipine uygundur ve makyajınızı 3 saniyede sabitleyerek kusursuz bir görünüm sağlar.

L’Oréal Paris ailesinin en yeni üyesini buradan inceleyin

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