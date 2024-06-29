Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımına Özen Gösterenlerin Mutlaka Göz Atması Gereken Haftanın Çok Satan Kozmetik Ürünleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 13 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 13 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 30.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı
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2. Flormar Flormar-Göz Farı ve Far Paleti - Shimmer & Shine Liquid Shadow 004 Sunset Look
3. Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem- Uçuk Kahve (000 Champagne)
4. Flormar Make-Up Fix Doğal Görünüm Veren Makyaj Sabitleme Spreyi (001)
5. MAC Made To Wow Kaş Şekillendirici Set
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6. Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici, Kaş Fırçası, Tarağı ve Sabitleyici Jel (Laminasyon Etkili)
7. Byeolee Besleyici&nemlendirici Akne Engelleyici Doğal Kapatıcı Balgeum Krem
8. La Roche Posay Anthelios 100 KA+ Krem 50 ml
9. Flamingo Holiday 42 Renkli Göz Farı Paleti
10. Golden Rose Make-Up Primer Mattifying & Pore Minimising Matlaştırıcı ve Gözenek Kapatıcı Baz
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11. Golden Rose Color Corrector Crayon No: 54 (Peach)
12. L’Oréal Paris Air Volume Mega Hacim Veren Maskara - Siyah
13. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 150 ml
14. L’Oréal Paris Infaillible 3-Second Makyaj Sabitleme Spreyi
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