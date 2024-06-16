Bakanlık, Çalışanları Hüsniye Bayrakcı’yı 20 Yıldır Her Gün İşe Getiren Babasının Babalar Gününü Kutladı

Bildiğiniz üzere bu yıl, Babalar Günü ve bayramın ilk günü aynı güne denk geldi. Ülkemizin dört bir yanından belediyeler, şirketler, önemli isimler çeşitli kutlama videolarına imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan anlamlı Babalar Günü kutlaması geldi.