Bakanlık, Çalışanları Hüsniye Bayrakcı’yı 20 Yıldır Her Gün İşe Getiren Babasının Babalar Gününü Kutladı

Bildiğiniz üzere bu yıl, Babalar Günü ve bayramın ilk günü aynı güne denk geldi. Ülkemizin dört bir yanından belediyeler, şirketler, önemli isimler çeşitli kutlama videolarına imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan anlamlı Babalar Günü kutlaması geldi.
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Bakanlığın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır her gün iş yerine getiren, babası Selami Bey’e babalar gününde bir hediye verildi ve emeklerinden dolayı tebrik edildi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o anları; "Değerli mesai arkadaşımız Hüsniye'nin babası Selami Bey’i yılın babası olarak gönlümüzün başucunda kabul ediyor ve tüm kalbimizle kutluyoruz." notuyla paylaştı.
İşte o video;
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