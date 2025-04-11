Bağdat Caddesi'nde Skandal Görüntüler: Otomobil Seyir Halindeyken Camdan Sarkarak Dans Ettiler!

Kaynak: https://t.co/76TjQN1Ul7
Kadıköy’de, 9 Nisan’da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Sürücü ve otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan yolcular, müzik eşliğinde dans etmeye başladılar.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Trafiği tehlikeye atan bu hareketler, araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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