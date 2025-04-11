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Bağdat Caddesi'nde Skandal Görüntüler: Otomobil Seyir Halindeyken Camdan Sarkarak Dans Ettiler!

Bağdat Caddesi'nde Skandal Görüntüler: Otomobil Seyir Halindeyken Camdan Sarkarak Dans Ettiler!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 12:59

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Kadıköy’de, 9 Nisan’da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Sürücü ve otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan yolcular, müzik eşliğinde dans etmeye başladılar.

Kaynak: https://t.co/76TjQN1Ul7
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Trafiği tehlikeye atan bu hareketler, araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Trafiği tehlikeye atan bu hareketler, araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

O anlarda, otomobilin içinde dans eden yolcuların keyifli anları dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan video, izleyenleri şaşkına çevirdi. 

Video, hem sürücü hem de diğer yolcular için büyük risk taşıdığı konusunda tepkilere sebep oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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