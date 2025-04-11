Bağdat Caddesi'nde Skandal Görüntüler: Otomobil Seyir Halindeyken Camdan Sarkarak Dans Ettiler!

Kadıköy’de, 9 Nisan’da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı. Sürücü ve otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan yolcular, müzik eşliğinde dans etmeye başladılar.