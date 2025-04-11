Ankara’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Başkent Sabah Saatlerinde Beyaza Büründü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ankara’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Başkentte soğuk hava dalgasının etkisiyle yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde hız kazandı ve kenti beyaza bürüdü.