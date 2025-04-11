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Ankara’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Başkent Sabah Saatlerinde Beyaza Büründü!

Ankara’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Başkent Sabah Saatlerinde Beyaza Büründü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 11:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ankara’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Başkentte soğuk hava dalgasının etkisiyle yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde hız kazandı ve kenti beyaza bürüdü.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’da eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’da eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı.

Başkent’in dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ederken, vatandaşlar yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Öte yandan yetkililer, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda uyarılarda bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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