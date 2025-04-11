Bir İçerik Üreticisi ChatGPT'ye Sordu: “Diyanet’in 1 Yıllık Bütçesiyle Kaç SpaceX Kurulurdu?”

2002 yılında kurulan SpaceX, uzay yolculuğunu daha ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen özel bir şirket. İçerik üreticisi Alihan, aklına takılan bir soruyu yapay zeka yardımıyla cevaplandırmak istedi. ChatGPT’ye “Diyanet’in 1 yıllık bütçesiyle kaç tane SpaceX kurulurdu?” diye sordu. Gece saat 03.47’de bu soruya yanıt arayan Alihan, aldığı cevabı takipçileriyle paylaştı.