Bir İçerik Üreticisi ChatGPT'ye Sordu: “Diyanet’in 1 Yıllık Bütçesiyle Kaç SpaceX Kurulurdu?”

2002 yılında kurulan SpaceX, uzay yolculuğunu daha ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen özel bir şirket. İçerik üreticisi Alihan, aklına takılan bir soruyu yapay zeka yardımıyla cevaplandırmak istedi. ChatGPT’ye “Diyanet’in 1 yıllık bütçesiyle kaç tane SpaceX kurulurdu?” diye sordu. Gece saat 03.47’de bu soruya yanıt arayan Alihan, aldığı cevabı takipçileriyle paylaştı.
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ChatGPT’ye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık bütçesiyle Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX yaklaşık 120 kez yeniden kurulabiliyor.
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SpaceX ile 1. kat semaya yani maddi semaya ulaşabilirsin ama diyanetle 7. kat garanti :))))
AI'a güvenilmeyecegi çok ortada... Diyanetin 2025 bütçesi 130milyar TL imiş, 3.5 milyar dolar yani. Spacex'in şimdiki değeri 350milyar dolar. Doğru olduğunu ... Devamını Gör
Ülkedeki bütün çocukların gıda ve eğitim harcamaları da karşilanırdı. Üstelik bol bol dua da alırdınız.