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Bir İçerik Üreticisi ChatGPT'ye Sordu: “Diyanet’in 1 Yıllık Bütçesiyle Kaç SpaceX Kurulurdu?”

Bir İçerik Üreticisi ChatGPT'ye Sordu: “Diyanet’in 1 Yıllık Bütçesiyle Kaç SpaceX Kurulurdu?”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 11:10

İçerik Devam Ediyor

2002 yılında kurulan SpaceX, uzay yolculuğunu daha ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen özel bir şirket. İçerik üreticisi Alihan, aklına takılan bir soruyu yapay zeka yardımıyla cevaplandırmak istedi. ChatGPT’ye “Diyanet’in 1 yıllık bütçesiyle kaç tane SpaceX kurulurdu?” diye sordu. Gece saat 03.47’de bu soruya yanıt arayan Alihan, aldığı cevabı takipçileriyle paylaştı.

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Videoyu buradan izleebilirsiniz:

ChatGPT’ye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık bütçesiyle Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX yaklaşık 120 kez yeniden kurulabiliyor.

ChatGPT’ye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllık bütçesiyle Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX yaklaşık 120 kez yeniden kurulabiliyor.

Yeniden kullanılabilir roket teknolojisiyle NASA dahil birçok kurumla çalışan şirketin bugünkü maliyeti, Diyanet bütçesiyle kıyaslanınca sosyal medyada tartışma yarattı.

İçerik üreticisi ise paylaştığı videoyu “Uyumaya devam edin” sözleriyle sonlandırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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garibann

SpaceX ile 1. kat semaya yani maddi semaya ulaşabilirsin ama diyanetle 7. kat garanti :))))

Asa

AI'a güvenilmeyecegi çok ortada... Diyanetin 2025 bütçesi 130milyar TL imiş, 3.5 milyar dolar yani. Spacex'in şimdiki değeri 350milyar dolar. Doğru olduğunu ... Devamını Gör

yaşar ridvan gül

Ülkedeki bütün çocukların gıda ve eğitim harcamaları da karşilanırdı. Üstelik bol bol dua da alırdınız.