İstanbul’u Gece Yarısı Lodos Vurdu: Beyoğlu’nda Bina Çöktü, Kağıthane’de Çatı Uçtu
İstanbul’da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu’nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane’de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece’de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.
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İstanbul’da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi.
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Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak’ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü.
Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta ise riskli yapı olması gerekçesi ile mühürlenen ahşap bina yine lodos ve yağmurun etkisiyle kısmen çöktü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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