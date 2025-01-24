Babasının Sosyal Çevresi Olmadığını Fark Eden Genç Kız: "Tek Sosyal Hayatı Ailesi"

Sosyal medyada bir genç kız, babaların sosyal çevreleri hakkında dikkat çeken bir soru gündeme getirdi. Babasının hiçbir arkadaşı olmadığını fark eden genç kız, erkeklerin baba olduktan sonra genellikle aileleri dışında arkadaşlarının kalmadığını söyledi.
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“Annelerin genelde sosyal çevresi oluyor ama babalarımızın görüştüğü bir sosyal çevresi yok” diyen genç kız, babaların baba olduktan sonra arkadaşlarını kaybettiklerini öne sürdü.
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Genç kız, erkeklerin baba olduktan sonra arkadaşlarını kaybettiğini vurguladı. Peki sizce babaların sosyal çevresi neden yok?
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