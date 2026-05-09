Aynı Hece Dört Farklı Anlam: Çince Öğretmeninin Harflerin Tonlamasını Öğrettiği Anlar

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Dil öğrenmek zaten kolay değil ama bazı diller zorluğu bambaşka bir boyuta taşıyor. Çince bunların başında geliyor. Sadece yeni kelimeler öğrenmek değil, aynı sesi farklı tonlarla söyleyerek tamamen farklı anlamlar üretmek düşündüğünüzden çok daha zor olabiliyor. 

Bir Çince öğretmeninin harflerin tonlamasını öğrettiği ders videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoya “İyi ki Çinli değiliz” yorumları yağdı.

Peki Çince neden bu kadar zor?

Türkçe ve İngilizce gibi dillerde ton duyguyu ifade eder, kızgın veya mutlu konuşmak gibi ama Çincede ton kelimenin anlamını değiştiriyor. Aynı hece dört farklı tonla söylendiğinde dört tamamen farklı anlam çıkıyor. Bu sistemi otomatikleştirmek yıllarca pratik gerektiriyor. Çincenin en ünlü örneği 'ma' hecesi. Birinci tonla 'anne', ikinci tonla 'kenevir', üçüncü tonla 'at' ve dördüncü tonla 'azarlamak' anlamına geliyor. Yanlış tonla söylenen bir cümle hem anlamsız hem de bazen son derece komik veya uygunsuz oluyor.

Türkçe tonların anlamı değiştirmediği bir dil. Bu yüzden Türk beyni Çince öğrenirken hem yeni kelimeyi hem de o kelimenin müzikal yapısını aynı anda işlemek zorunda kalıyor. Bu çift yük öğrenmeyi ciddi biçimde zorlaştırıyor. Çince  öğrenmek zor ama imkansız değil. Dünyanın en çok konuşulan dili olması motivasyon için güçlü bir neden. O tonal sistemi bir kez içselleştiren biri için Çince konuşmak bambaşka bir his

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
