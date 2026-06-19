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Avustralya Yenilgisinde Gözyaşlarıyla Gündem Olan Minik Taraftardan Milli Takıma Mesaj

etiket Avustralya Yenilgisinde Gözyaşlarıyla Gündem Olan Minik Taraftardan Milli Takıma Mesaj

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 22:12

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. Tribünlerde yer alan minik bir Türk taraftar ise gözyaşlarıyla adeta tüm Türkiye’nin sesi olmuştu. Tribünlerdeki görüntüleri viral olan Fatih Efe isimli küçük taraftar, kritik Paraguay maçı öncesinde milli futbolculara seslendi.

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TUR
TUR
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USA
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26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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A Milli Takımımız, bu sabaha karşı kritik maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımız, bu sabaha karşı kritik maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olan Milli Takımımız, bugün Türkiye saatiyle 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıkılacak maçta yaşanacak yenilgi, Türkiye’nin gruptan çıkma şansını sona erdirebilir.

Mücadele, ABD’nin Santa Clara kentindeki Levi's Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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