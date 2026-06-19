Avustralya Yenilgisinde Gözyaşlarıyla Gündem Olan Minik Taraftardan Milli Takıma Mesaj

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. Tribünlerde yer alan minik bir Türk taraftar ise gözyaşlarıyla adeta tüm Türkiye’nin sesi olmuştu. Tribünlerdeki görüntüleri viral olan Fatih Efe isimli küçük taraftar, kritik Paraguay maçı öncesinde milli futbolculara seslendi.
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A Milli Takımımız, bu sabaha karşı kritik maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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