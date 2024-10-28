Atatürk'ün Toprak Sattığını Söyleyen Gence Tepki Yağdı: "Şapka Kanunu Çıkarken Almanya Mercedes Üretiyordu"

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SND TV isimli sokak röportajı kanalının konuşan gencin, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ifadeleri tepki topladı.
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Atatürk'ü toprakları satmakla suçlayan genç, "Atatürk şapka kanunu çıkarırken Almanya Mercedes otomobil çıkarıyordu." diyerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretim yapılmadığını söyledi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Gencin, Atatürk'le ilgili ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.👇
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