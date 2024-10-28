Atatürk'ün Toprak Sattığını Söyleyen Gence Tepki Yağdı: "Şapka Kanunu Çıkarken Almanya Mercedes Üretiyordu"

Moskova'da Kanalizasyon Sistemi Patlayınca Ortaya Korkunç Bir Görüntü Çıktı

Bir Genç Sanat Galerisine Çerçevelediği Tost Ekmeğini Yerleştirip İnsanların Tepkilerini Ölçtü

Bir Buzağı Cadılar Bayramı Kostümünü Annesi Zannedip Süt İçmeye Çalıştı

Otoparka Girebilmek İçin Dakikalarca Dönen Kadın İsyan Etti: "Başım Dönüyor Ama Burası Bir Türlü Bitmiyor"