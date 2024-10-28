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Atatürk'ün Toprak Sattığını Söyleyen Gence Tepki Yağdı: "Şapka Kanunu Çıkarken Almanya Mercedes Üretiyordu"

Atatürk'ün Toprak Sattığını Söyleyen Gence Tepki Yağdı: "Şapka Kanunu Çıkarken Almanya Mercedes Üretiyordu"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 19:31

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SND TV isimli sokak röportajında Atatürk'le ilgili görüşlerini dile getiren genç tepki çekti. Atatürk'ü toprak satmakla itham eden genç, 'Atatürk şapka kanunu çıkarırken Almanya Mercedes otomobil üretiyordu.' dedi.

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SND TV isimli sokak röportajı kanalının konuşan gencin, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ifadeleri tepki topladı.

SND TV isimli sokak röportajı kanalının konuşan gencin, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ifadeleri tepki topladı.

Atatürk'ü toprakları satmakla suçlayan genç, "Atatürk şapka kanunu çıkarırken Almanya Mercedes otomobil çıkarıyordu." diyerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretim yapılmadığını söyledi.

Atatürk'ü toprakları satmakla suçlayan genç, "Atatürk şapka kanunu çıkarırken Almanya Mercedes otomobil çıkarıyordu." diyerek Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretim yapılmadığını söyledi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Gencin, Atatürk'le ilgili ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.👇

Gencin, Atatürk'le ilgili ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.👇
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