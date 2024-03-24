Askerde Tinder Kullanıp Komutanı ile Eşleşen Adam Kahkaha Attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına katılan bir adam, 'sıçış hikayesi' ile kahkaha attırdı.
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Erzurum'da askerlik yaptığını ve yasak olmasına rağmen askeriyeye akıllı telefon soktuğunu belirten adam, akıllı telefon sokmuşken de Tinder uygulaması kullanmaya başladı.
Tinder uygulamasını kullanan ve Aylin isimli bir kadınla eşleşen adam, 1-2 gün kadınla konuştuktan sonra hayatının şokunu yaşadı.
Erzurum'da askerlik yapan ve Tinder kullanan adam, konuşup birbirlerine fotoğraf gönderdiği Aylin isimli kadının aslında komutanı olduğunu acı bir şekilde öğrenmiş...
İşte hikayesi ile kahkaha attıran adamın o anları: 👇
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