Aşırı Dürüstlüğüyle Tanınan "Eskici Ferdi" Şimdi de Kitap Satarken Söylediği Sözlerle Viral Oldu

Sokak satıcılığının başarısının temelinde, etkili bir dil kullanabilme yeteneği yatar. İyi bir satıcı, sözcüklerle oynayabilen, müşterinin ilgisini çekebilecek bir dil kullanabilen kişidir. Bu, sokak satıcılığının en belirgin ve en önemli özelliğidir. Satıcı, ağzının laf yapabilme becerisi sayesinde, müşterileri etkileyebilir ve onları ürünlerini satın almaya ikna edebilir. Fakat 'Doğrucu Ferdi' ismiyle bilinen bir satıcı, bu konudaki tüm ezberleri bozuyor.