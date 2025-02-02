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Aşırı Dürüstlüğüyle Tanınan "Eskici Ferdi" Şimdi de Kitap Satarken Söylediği Sözlerle Viral Oldu

Aşırı Dürüstlüğüyle Tanınan "Eskici Ferdi" Şimdi de Kitap Satarken Söylediği Sözlerle Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 14:53

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Sokak satıcılığının başarısının temelinde, etkili bir dil kullanabilme yeteneği yatar. İyi bir satıcı, sözcüklerle oynayabilen, müşterinin ilgisini çekebilecek bir dil kullanabilen kişidir. Bu, sokak satıcılığının en belirgin ve en önemli özelliğidir. Satıcı, ağzının laf yapabilme becerisi sayesinde, müşterileri etkileyebilir ve onları ürünlerini satın almaya ikna edebilir. Fakat 'Doğrucu Ferdi' ismiyle bilinen bir satıcı, bu konudaki tüm ezberleri bozuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFccQw...
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Sattığı ürünleri aşırı dürüst biçimde tanıtarak alıcılarına ters köşe yapan "Doğrucu Ferdi" bu sefer de kitap satarken görüldü.

Sattığı ürünleri aşırı dürüst biçimde tanıtarak alıcılarına ters köşe yapan "Doğrucu Ferdi" bu sefer de kitap satarken görüldü.

Yine tüm dürüstlüğünü konuşturan "Eskici Ferdi" bu sefer ülke gerçeklerini de tek tek hatırlattı.

Yine tüm dürüstlüğünü konuşturan "Eskici Ferdi" bu sefer ülke gerçeklerini de tek tek hatırlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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