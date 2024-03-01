Araba Kullanırken Bir Kadına Yol Veren Erkek Arkadaşına Müziği Kısarak Hesap Sordu: 9 Kez 'Ne Alaka?' Dedi

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir genç araba kullanırken yoldan geçen kadına yol verince sevgilisinin beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.
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Kadına yol veren erkeğe hesap soran kadın 27 saniye içerisinde 9 kere 'Ne alaka?' dedi.
Sevgilisinin hesap sormasına sonunda cevap veren erkek ise, 'Kötü bir amacım yoktu' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Derin bir nefes sonra küfür etmicem küfür etmicem kardeşim sen insanlık etmiş yol vermişsin ama yanındaki insan kılıklı olan birşey var onu derhal yol kenarı... Devamını Gör
ne alaka😜
Tam bir kezban.
Her geçen gün sosyal medyada sizin gibi toksik tipleri görmekten yıldım cidden. Özgüvensiz, kompleksli hallerinizle hayatınızdaki insanı yorup yıpratıyorsunu... Devamını Gör