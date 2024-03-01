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Araba Kullanırken Bir Kadına Yol Veren Erkek Arkadaşına Müziği Kısarak Hesap Sordu: 9 Kez 'Ne Alaka?' Dedi

Araba Kullanırken Bir Kadına Yol Veren Erkek Arkadaşına Müziği Kısarak Hesap Sordu: 9 Kez 'Ne Alaka?' Dedi

trafik araba kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 10:27

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir genç araba kullanırken yoldan geçen kadına yol verince sevgilisinin beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.

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Kadına yol veren erkeğe hesap soran kadın 27 saniye içerisinde 9 kere 'Ne alaka?' dedi.

Kadına yol veren erkeğe hesap soran kadın 27 saniye içerisinde 9 kere 'Ne alaka?' dedi.

Sevgilisinin hesap sormasına sonunda cevap veren erkek ise, 'Kötü bir amacım yoktu' dedi.

Sevgilisinin hesap sormasına sonunda cevap veren erkek ise, 'Kötü bir amacım yoktu' dedi.

İşte o anlar: 👇

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Otto Skorzeny

Derin bir nefes sonra küfür etmicem küfür etmicem kardeşim sen insanlık etmiş yol vermişsin ama yanındaki insan kılıklı olan birşey var onu derhal yol kenarı... Devamını Gör

Skorpios

ne alaka😜

John Roberts

Tam bir kezban.

nolmus ki

Her geçen gün sosyal medyada sizin gibi toksik tipleri görmekten yıldım cidden. Özgüvensiz, kompleksli hallerinizle hayatınızdaki insanı yorup yıpratıyorsunu... Devamını Gör