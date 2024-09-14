Ankara'da Temizlik İşçiliği Yapan Fırat Kalkan Süpürdüğü Yaprakları Sanat Eserlerine Dönüştürdü

Sanata yatkın bir bakış açısına sahip olmak, çevreyi algılama biçimimizi köklü bir şekilde değiştiren bir yetenektir. Bu özgün bakış açısı, hayatın sıradan detaylarını bile benzersiz ve çarpıcı bir şekilde görmeyi sağlar. Ankara'da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan bunu net bir şekilde ortaya koydu.
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46 yaşındaki Kalkan, her gün topladığı yaprakları sanat eserlerine dönüştürdü ve 2 sergi açtı.
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2017 yılından beri temizlik işçiliği yapan Fırat Kalkan daha önce resimlerini almak isteyenlerin olduğunu ancak satmadığını belirtti. Ayrıca "Eğer ileride böyle bir şey olursa lösemili ve SMA'lı çocuklar yararına satmak isterim." dedi
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