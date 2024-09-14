Ankara'da Temizlik İşçiliği Yapan Fırat Kalkan Süpürdüğü Yaprakları Sanat Eserlerine Dönüştürdü

Sanata yatkın bir bakış açısına sahip olmak, çevreyi algılama biçimimizi köklü bir şekilde değiştiren bir yetenektir. Bu özgün bakış açısı, hayatın sıradan detaylarını bile benzersiz ve çarpıcı bir şekilde görmeyi sağlar. Ankara'da Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan bunu net bir şekilde ortaya koydu.