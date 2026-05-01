Anadolu Yakası'nın En İyi Kebapçıları: Kullanıcıların Gönlünden Geçen En Yüksek Puanlı 10 Kebapçı

İstanbul’un Anadolu Yakası, Üsküdar’dan Tuzla’ya uzanan ve kullanıcı puanlarıyla zirveye yerleşen en iyi 10 kebap noktasını bir araya getiriyor. Geleneksel tariflerden modern ocakbaşı kültürüne kadar geniş bir yelpaze sunan bu duraklar, taze malzeme ve usta işçilikle hazırlanan eşsiz lezzet haritalarıyla dikkat çekiyor. Hem yeni keşifler hem de köklü müdavim adresleri arayanlar için hazırlanan bu liste, bölgenin en yüksek memnuniyet oranına sahip restoranlarını keşfetmenizi sağlıyor.

İşte İstanbul Anadolu Yakası'nın en iyi kebapçıları 👇

1. Dede Ahmet Kebap — 4.9

Anadolu Yakası'nın en yüksek kullanıcı puanını taşıyan Dede Ahmet Kebap, odun ateşinde pişirdiği Adana usulü kebaplarıyla Üsküdar'ın gözdesi. Közlenmiş biber, çoban salata ve süzme yoğurt eşliğinde sunulan kebaplar, geçmişin izlerini sofralara taşıyan bir miras anlayışıyla hazırlanıyor. Samimi atmosferi ve uygun fiyatlarıyla hem mahalle sakinlerinin hem de uzaktan gelen lezzet meraklılarının tercihi.

Adres: Murat Reis Mah., Vasiyet Sk. No:4 D:1, 34664 Üsküdar/İstanbul

Instagram: @dedeahmetkebap

2. Kebapçı Tevfik Usta — 4.8

Ataşehir'de hem öğle hem akşam saatlerinde dolup taşan Kebapçı Tevfik Usta, kebaptan ızgara çeşitlerine, lahmacundan pideye uzanan zengin bir menüyle öne çıkıyor. Müdavimlerin ısrarla önerdiği çıtır beytinin yanı sıra çöp şiş ve kavurma çeşitleri de mekânın favorileri arasında. Güleryüzlü servis kadrosu ve yemek sonrasında ikram edilen demlik çayıyla misafirlerine sıcak bir sofra deneyimi yaşatıyor.

Adres: Esatpaşa Mah., Adnan Menderes Cd. No:64-70A, Ataşehir/İstanbul

Instagram: @tevfikustam

3. Sofra Han — 4.8

Kadıköy çarşısının tam kalbinde yer alan Sofra Han, 'sofra' ve 'han' kelimelerinin birleşiminden doğan konseptiyle misafirperverliği ve paylaşımı ön plana alıyor. Geleneksel Türk mutfağını modern bir dokunuşla sunan mekânda kebap, lahmacun ve pide çeşitlerinin yanı sıra künefe ve katmer gibi geleneksel tatlılar da büyük beğeni topluyor. Hızlı ve güleryüzlü servisi, temiz ortamı ve yakın çevresindeki katlı otoparkıyla aileler için de ideal bir adres.

Adres: Osmanağa Mah., Çuhadarağa Sok. No:1/B, Kadıköy/İstanbul

Instagram: @sofrahan

4. Kebapçı Erdal Usta — 4.8

Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında, Kurtköy'de hizmet veren Kebapçı Erdal Usta, 'Kebap, kebapçıda yenir' sloganının gerçek temsilcisi. Bol mezeli tabakları ve dolup taşan porsiyonlarıyla fiyat-performans dengesinde öne çıkan mekân, Adana kebap severlerin İstanbul'da bulduğu en otantik lezzetlerden biri olarak anılıyor. Müşteri yorumlarında sıklıkla öne çıkan temizlik ve içtenlik, Erdal Usta'yı bölgenin adeta simgesi yapmış.

Adres: Kurtköy Mah., Dr. Gürol Başaran Sk. No:10/B, 34912 Pendik/İstanbul

Instagram: @kebapcierdalusta

5. Sanat Ocakbaşı — 4.8

'Lezzetin sanata dönüştüğü yer' mottosuyla hizmet veren Sanat Ocakbaşı, Ataşehir'de iyi meze, iyi müzik ve gerçek sohbet üçgeninde benzersiz bir deneyim sunuyor. Flora Rezidans'ın altında konumlanan mekân; vale ve otopark hizmetiyle şehirde pratik bir konum sunmanın yanı sıra geniş ve ferah salonuyla aile ve iş yemekleri için de tercih ediliyor. Rezervasyonla gelen müşterilerine kişiselleştirilmiş ilgi gösteren mekân, Tripadvisor'da da yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor.

Adres: Kayışdağı Cd. No:3/1, Ataşehir, Istanbul, Turkey 34636

Instagram: @sanatocakbasi

6. Halit Üstün Eller Kebap — 4.8

2017'de Erenköy'de açılan Halit Üstün Eller Kebap, geleneksel tarifleri modern bir sunumla buluşturan mekânıyla Kadıköy'ün lezzet dünyasına yeni bir soluk getirdi. Özellikle patlıcanlı kebabı ve çoban kavurmasıyla öne çıkan mekânda acılı Urfa kebabından fındık lahmacuna uzanan geniş bir menü var. Hafta içi paket servis imkânı da sunan Halit Üstün Eller, hem oturup yemek yemek hem de eve sipariş vermek isteyenlerin vazgeçilmezi.

Adres: Sahrayıcedit Mah., Feritbey Sok. No:11/B, Erenköy/İstanbul

Instagram: @halitustunellerkebap

7. Hanek Kebap — 4.8

Kurtköy'de Gaziantep mutfağının bayrağını taşıyan Hanek Kebap, UNESCO tarafından 'Gastronomi Şehri' seçilen Antep'in geleneksel yemek kültürünü İstanbul'a taşıyor. Beyran çorbası, ciğer kebabı ve nar ekşili mezelerden oluşan zengin menüsüyle diğer kebapçılardan ayrışan mekân; vale hizmeti ve geniş otoparkıyla da konuklarına konforlu bir deneyim sunuyor. Taptaze malzemeleri ve yöresel tarifleriyle her ziyarette Antep'in kalabalık sofralarını aratmıyor.

Adres: Kurtköy Mah., Ankara Cad. No:485A, Optimum City, Pendik/İstanbul

Instagram: @hanekkebap

8. Bi Yer Et & Kebap — 4.8

Çekmeköy'ün yükselen yıldızı Bİ YER Et & Kebap, klasik kebapçı anlayışının çok ötesine geçen modern bir konseptle kapılarını açtı. Açık mutfak ve ocakbaşı deneyimiyle misafirlerine etin hazırlanış sürecini izleme fırsatı sunan mekânda şefin gözdesi dana kaburga ve kuzu kafes, kebap severlerin vazgeçilmezi ise Adana ve fıstıklı kebap. Her gün taze temin edilen kaliteli etler ve günlük hazırlanan mezelerle İstanbul'da gerçek bir et deneyimi arayanların adresi.

Adres: Merkez, Çavuşbaşı Cd. No:99, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @biyeretkebap

9. Tarihi Erzurum Kebapçısı — 4.7

2017'den bu yana Pendik'in E-5 karayolu üzerinde durmaksızın duman tüttüren Tarihi Erzurum Kebapçısı, cağ kebabını İstanbul'a layık gördüğü şekilde sunuyor. Modern iç tasarımı ve jazz müzik eşliğinde sunduğu Erzurum yöresel lezzetleri; cağ kebabını şapka çıkartır düzeyde pişirme ustalığıyla buluşturuyor. Yöresel içecekler, ev yapımı tatlılar ve işletmecinin bizzat masalara uğrayıp hal-hatır sorması mekânı sıradan bir kebapçının çok ötesine taşıyor.

Adres: Esenyalı Mah., Yanyol Cad. No:67/A, Pendik/İstanbul

Instagram: @tarihierzurumkebapcisi

10. Kebapçı Ömer Usta — 4.7

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde sakin bir semtte konumlanan Kebapçı Ömer Usta, kuşbaşı ve kıyma kebaplarının ustası olarak bölgede güçlü bir üne sahip. Yılların birikimini her tabakta hissettiren mekân, Ramazan aylarında hazırladığı özel Şam tatlısıyla da müdavimlerinin kalbinde ayrı bir yer edindi. Salaş ve samimi atmosferiyle şehrin koşuşturmacasından uzak, gerçek bir lezzet durağı arayanlara hitap ediyor.

Adres: Tepeören Mah., Eski Ankara Asfaltı Cad. No:141A, 34959 Tuzla/İstanbul

Instagram: @kebapciomerusta