Amerikalı Muhabirin Sözleri Tepki Çekti: "Bosna Hakkında Hiçbir Şey Bilmiyorum ve Öğrenmek de İstemiyorum"

Futbol sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çıkalı çok oldu. Maç sonu yapılan yayınlar, canlı bağlantılar ve muhabirlerin anlık reaksiyonları en az doksan dakikanın kendisi kadar dijital dünyanın gündemine oturabiliyor. Bazen heyecandan, bazen de tamamen filtresiz düşüncelerden kaynaklanan bu anlar, saniyeler içinde binlerce kişinin konuştuğu bir malzemeye dönüşüyor. Özellikle uluslararası turnuvalarda ve eşleşmelerde, rakiplere karşı takınılan tavır taraftarların ve medyanın en hassas olduğu noktaların başında geliyor. Çünkü burada devreye milli duygular giriyor.

ABD'li muhabir gerçekleştirdiği canlı bağlantı sırasında turnuvanın bir sonraki turuna dair lojistik bilgileri aktarırken beklenmedik bir çıkışa imza attı. ABD takımının Türkiye'ye 3-2 yenilmesinin ardından gelecek maç planını paylaşan Alvarez'in, rakip Bosna Hersek hakkında sarf ettiği sözler ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Muhabirin profesyonel bir spor yayınında tamamen kişisel ve filtresiz bir üslupla konuşması, sosyal medyanın yeni bir tartışma fitilini ateşlemesine yetti.