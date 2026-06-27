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Amerikalı Muhabirin Sözleri Tepki Çekti: "Bosna Hakkında Hiçbir Şey Bilmiyorum ve Öğrenmek de İstemiyorum"

Amerikalı Muhabirin Sözleri Tepki Çekti: "Bosna Hakkında Hiçbir Şey Bilmiyorum ve Öğrenmek de İstemiyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 21:18

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Futbol sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çıkalı çok oldu. Maç sonu yapılan yayınlar, canlı bağlantılar ve muhabirlerin anlık reaksiyonları en az doksan dakikanın kendisi kadar dijital dünyanın gündemine oturabiliyor. Bazen heyecandan, bazen de tamamen filtresiz düşüncelerden kaynaklanan bu anlar, saniyeler içinde binlerce kişinin konuştuğu bir malzemeye dönüşüyor. Özellikle uluslararası turnuvalarda ve eşleşmelerde, rakiplere karşı takınılan tavır taraftarların ve medyanın en hassas olduğu noktaların başında geliyor. Çünkü burada devreye milli duygular giriyor. 

ABD'li muhabir gerçekleştirdiği canlı bağlantı sırasında turnuvanın bir sonraki turuna dair lojistik bilgileri aktarırken beklenmedik bir çıkışa imza attı. ABD takımının Türkiye'ye 3-2 yenilmesinin ardından gelecek maç planını paylaşan Alvarez'in, rakip Bosna Hersek hakkında sarf ettiği sözler ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Muhabirin profesyonel bir spor yayınında tamamen kişisel ve filtresiz bir üslupla konuşması, sosyal medyanın yeni bir tartışma fitilini ateşlemesine yetti.

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Cehalet mi hadsizlik mi?

Cehalet mi hadsizlik mi?

Abby Alvarez'in yayında 'Bosna hakkında hiçbir şey bilmiyorum, haritada yerini bile gösteremem ve öğrenmek de istemiyorum' şeklindeki ifadesi, sadece basit bir coğrafya bilgisizliği olarak geçiştirilmedi. Dijital dünyada bu tarz çıkışlar, genellikle 'küresel gündeme karşı duyarsızlık' olarak kodlanıyor. Spor haberciliğinde rakip takımı ve ülkesini tanımak, analitik olarak o maça hazırlanmanın en temel kuralıyken, bir habercinin bunu gururla 'öğrenmek de istemiyorum' diyerek reddetmesi tepkilerin dozunu artırdı.

Kullanıcılar sosyal medyada muhabirin bu tavrını Amerikan medyasının genel dünyayı algılama biçimiyle bağdaştırarak eleştiri yağmuruna tuttu. Sporun birleştirici, farklı kültürleri tanıtan ve saygı çerçevesinde tutan vizyonuna tamamen zıt düşen bu yaklaşım, ekran başındaki izleyicilerde tepki uyandırdı. Takımına güvenmek ve milliyetçi bir motivasyon sergilemek anlaşılabilir bir durum olsa da, bunu başka bir ülkeyi ve kültürü tamamen yok sayarak yapmak habercilik etiği açısından uzun süre tartışılacak gibi duruyor. Öte yandan Amerikalıların kendi kıtaları dışında, coğrafya bilgilerinin oldukça yetersiz olduğu da bir gerçek. Bu yüzden bazıları bu durumu 'klasik Amerikalı coğrafya bilgisi' olarak tanımlandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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