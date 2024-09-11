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Almanya'daki Gurbetçi 57 Euro'ya Yaptığı Market Alışverişini Paylaştı: "Somon, Tavuk Yumurta..."

Almanya'daki Gurbetçi 57 Euro'ya Yaptığı Market Alışverişini Paylaştı: "Somon, Tavuk Yumurta..."

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 18:10

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Almanya'da yaşayan gurbetçinin market alışverişi videosu sosyal medyada gündem oldu. Bir evin haftalık tüm ihtiyaçlarının bulunduğu alışveriş listesinin 57 euro tutması izleyenleri hayrete düşürdü. 

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Ülkemizde artan enflasyon sebebiyle gıda fiyatları her geçen gün daha da ulaşılamaz hale gelirken, bir gurbetçinin Almanya'da yaptığı alışveriş sosyal medyada gündem oldu.

Ülkemizde artan enflasyon sebebiyle gıda fiyatları her geçen gün daha da ulaşılamaz hale gelirken, bir gurbetçinin Almanya'da yaptığı alışveriş sosyal medyada gündem oldu.

Somon, tavuk, yumurta, zeytin, peynir gibi Türkiye'de yüksek fiyata satılan ürünlerin yanı sıra pek çok temizlik ürünü ve sebzeyi de kapsayan alışveriş listesinin yalnızca 57 euro tutması izleyenleri hayrete düşürdü.

Somon, tavuk, yumurta, zeytin, peynir gibi Türkiye'de yüksek fiyata satılan ürünlerin yanı sıra pek çok temizlik ürünü ve sebzeyi de kapsayan alışveriş listesinin yalnızca 57 euro tutması izleyenleri hayrete düşürdü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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