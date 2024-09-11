Almanya'daki Gurbetçi 57 Euro'ya Yaptığı Market Alışverişini Paylaştı: "Somon, Tavuk Yumurta..."

Almanya'da yaşayan gurbetçinin market alışverişi videosu sosyal medyada gündem oldu. Bir evin haftalık tüm ihtiyaçlarının bulunduğu alışveriş listesinin 57 euro tutması izleyenleri hayrete düşürdü.
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Ülkemizde artan enflasyon sebebiyle gıda fiyatları her geçen gün daha da ulaşılamaz hale gelirken, bir gurbetçinin Almanya'da yaptığı alışveriş sosyal medyada gündem oldu.
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Somon, tavuk, yumurta, zeytin, peynir gibi Türkiye'de yüksek fiyata satılan ürünlerin yanı sıra pek çok temizlik ürünü ve sebzeyi de kapsayan alışveriş listesinin yalnızca 57 euro tutması izleyenleri hayrete düşürdü.
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