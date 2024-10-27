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Ali Mahir Başarır'ın Recep Tayyip Erdoğan'la Üniversite Anısı: "Sen Ne Avukat Olacaksın, Manken Ol Dedi"

Ali Mahir Başarır'ın Recep Tayyip Erdoğan'la Üniversite Anısı: "Sen Ne Avukat Olacaksın, Manken Ol Dedi"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 19:27

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üniversite yıllarında imar dersi için fakülteye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı. O dönemlerde uzun boylu ve yapılı olduğunu söyleyen Başarır, 'Tayyip bey, 'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana.' dedi. Keşke dediğini yapsaydım, belki bugün bu kadar başına bela almazdı.' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberlercom

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Haberlercom'da Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üniversite yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu anlattı.

Haberlercom'da Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, üniversite yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu anlattı.

1990'lı yılların sonunda fakültenin imar derslerine Erdoğan'ın girdiğini söyleyen Başarır, "Tayyip bey, 'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana." dedi. Keşke dediğini yapsaydım, belki bugün bu kadar başına bela almazdı." dedi.

1990'lı yılların sonunda fakültenin imar derslerine Erdoğan'ın girdiğini söyleyen Başarır, "Tayyip bey, 'Sen ne avukatı olacaksın oğlum, manken olsana." dedi. Keşke dediğini yapsaydım, belki bugün bu kadar başına bela almazdı." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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