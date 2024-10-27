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Madrid'de Şampiyonlar Ligi Maçı İzlemek, Türkiye'den Daha Uygun Olabilir mi?

Madrid'de Şampiyonlar Ligi Maçı İzlemek, Türkiye'den Daha Uygun Olabilir mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 18:56

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Türkiye'de yaşayan @anilykr isimli sosyal medya kullanıcısı, Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için Madrid'e yaptığı günübirlik seyahatin maliyetini hesapladı.

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Yolculuğunun her adımını ve maça ulaşmak için yaptığı harcamaları kameraya alan Anıl, bilet alma sürecini de detaylı bir şekilde anlattı.

Yolculuğunun her adımını ve maça ulaşmak için yaptığı harcamaları kameraya alan Anıl, bilet alma sürecini de detaylı bir şekilde anlattı.

Anıl'ın toplamda harcadığı masraflar, konaklama ve yol dahil olmak üzere 6.500 TL'ye ulaştı.Türkiye'de benzer bir maça gitmekten bile daha ucuz olan bu deneyim, sosyal medyada gündem oldu.

Anıl'ın toplamda harcadığı masraflar, konaklama ve yol dahil olmak üzere 6.500 TL'ye ulaştı.Türkiye'de benzer bir maça gitmekten bile daha ucuz olan bu deneyim, sosyal medyada gündem oldu.

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