Madrid'de Şampiyonlar Ligi Maçı İzlemek, Türkiye'den Daha Uygun Olabilir mi?

Türkiye'de yaşayan @anilykr isimli sosyal medya kullanıcısı, Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için Madrid'e yaptığı günübirlik seyahatin maliyetini hesapladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolculuğunun her adımını ve maça ulaşmak için yaptığı harcamaları kameraya alan Anıl, bilet alma sürecini de detaylı bir şekilde anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anıl'ın toplamda harcadığı masraflar, konaklama ve yol dahil olmak üzere 6.500 TL'ye ulaştı.Türkiye'de benzer bir maça gitmekten bile daha ucuz olan bu deneyim, sosyal medyada gündem oldu.
Videonun tamamı için👇🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın