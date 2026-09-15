article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ala Tokel'in Franchise Krizi Büyüyor: 20 Şubeden 10 Milyon TL'lik Tazminat Davası!

Ala Tokel'in Franchise Krizi Büyüyor: 20 Şubeden 10 Milyon TL'lik Tazminat Davası!

Güzellik Salonu fenomen Dava
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.09.2026 - 07:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güzellik salonu zinciri ve sosyal medya içerikleriyle tanınan Ala Tokel, bu kez ticari faaliyetleriyle gündemde. Türkiye genelindeki franchise şubelerinin sahipleri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla hukuki sürece başvurdu. Mağdur olduğunu öne süren işletmeciler milyonlarca liralık dava açtı.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ala Tokel, paylaşımlarının yanı sıra iş hayatıyla da gündem oluyor.

Son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ala Tokel, paylaşımlarının yanı sıra iş hayatıyla da gündem oluyor.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Ala Tokel, üniversite yıllarının ardından kendi işini kurma kararı almış ve iş kadını olarak da çok konuşulmuştu. Adını taşıyan güzellik stüdyosuyla gündüz makyajından gelin makyajına uzanan hizmetleriyle tanınmıştı. Zamanla Samsun, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde de şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı makyaj içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Tokel, son yıllarda hem içerik üretici hem de girişimci kimliğiyle magazin gündeminde sıkça yer aldı.

Ala Tokel bu kez de adını taşıyan markasının franchise şubeleriyle ilgili açılan davalarla gündeme geldi.

Ala Tokel bu kez de adını taşıyan markasının franchise şubeleriyle ilgili açılan davalarla gündeme geldi.

Türkiye genelindeki 20 franchise şubesinin sahipleri, Tokel'e karşı 10 milyon TL'lik dava açtı. İddiaya göre Ala Tokel'in kurduğu franchise yapısı üzerinden Türkiye'nin farklı bölgelerinde lisans hakkı alarak güzellik salonu açan yaklaşık 20 şube sahibi, sözleşmede yer alan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediğini öne sürdü. Franchise sahiplerinin iddialarına göre yaşanan ticari sorunlar, işletmecileri yargı yoluna başvurmaya kadar götürdü. Şube işletmecileri, mağdur olduklarını belirterek Tokel'e karşı maddi tazminat davası açtı. Sabah'ın haberine göre açılan davaların toplam tutarının yaklaşık 10 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi. Şube sahiplerinin talepleri arasında sözleşme ihlali gerekçesiyle uğradıkları iddia edilen ticari zararın karşılanması yer alıyor.

Tokel'in adı daha önce de ticari kriz, haciz ve borç iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tokel'in adı daha önce de ticari kriz, haciz ve borç iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sabah'ın haberine göre Tokel'in, kurduğu franchise yapısı ve bireysel finansman arayışları üzerinden son dönemde ciddi bir hukuki kuşatma altına girdiği öne sürülüyor. Franchise şubelerinin açtığı davalarla birlikte, sosyal medyada tanınan ismin ticari faaliyetlerine ilişkin hukuki süreç yeniden gündeme taşındı. Sürecin önümüzdeki günlerde ne yönde ilerleyeceği magazin ve iş dünyasında merakla takip ediliyor. Konuya ilişkin Tokel tarafından yapılmış resmi bir açıklama şu ana kadar paylaşılmadı. Davalara ilişkin yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın