Ala Tokel'in Franchise Krizi Büyüyor: 20 Şubeden 10 Milyon TL'lik Tazminat Davası!

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle tanınan Ala Tokel, üniversite yıllarının ardından kendi işini kurma kararı almış ve iş kadını olarak da çok konuşulmuştu. Adını taşıyan güzellik stüdyosuyla gündüz makyajından gelin makyajına uzanan hizmetleriyle tanınmıştı. Zamanla Samsun, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde de şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı makyaj içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Tokel, son yıllarda hem içerik üretici hem de girişimci kimliğiyle magazin gündeminde sıkça yer aldı.