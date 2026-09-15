Ala Tokel'in Franchise Krizi Büyüyor: 20 Şubeden 10 Milyon TL'lik Tazminat Davası!
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Güzellik salonu zinciri ve sosyal medya içerikleriyle tanınan Ala Tokel, bu kez ticari faaliyetleriyle gündemde. Türkiye genelindeki franchise şubelerinin sahipleri, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla hukuki sürece başvurdu. Mağdur olduğunu öne süren işletmeciler milyonlarca liralık dava açtı.
Kaynak: Sabah
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Son yıllarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ala Tokel, paylaşımlarının yanı sıra iş hayatıyla da gündem oluyor.
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Ala Tokel bu kez de adını taşıyan markasının franchise şubeleriyle ilgili açılan davalarla gündeme geldi.
Tokel'in adı daha önce de ticari kriz, haciz ve borç iddialarıyla gündeme gelmişti.
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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